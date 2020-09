La biografía sobre Mosquera de Joaquín Estrada Monsalve

En estos días de ocio releí la biografía que publicó en 1945 Estrada Monsalve sobre el general y presidente Tomás C. Mosquera. Forma este libro, con el de Bolívar y el sobre Núñez, una trilogía bastante interesante. Se podría plantear que Estrada Monsalve, dentro de la escuela greco latina, fue el historiador. Las razones para vincular a este político conservador nacido en Santo Domingo, Antioquia, en 1910, que fue parlamentario, ministro de educación y director del periódico La Patria en Manizales, son, fuera del análisis de su prosa, argumentos suficientes.

La muy lograda prosa de Estrada se sustenta sobre un rigor histórico el cual el autor enriquece con retratos psicológicos de los personajes que va tratando. Esa estructura típica de la literatura rusa, especialmente Tolstoi, hace de la lectura de las obras de Estrada una llamativa experiencia. Son tan bien labradas estas biografías, que, si se les pusiera a estos libros el subtítulo de novela, negar lo histórico de plano, serían un éxito, ya que cualquier persona podría leerlos con deleite y no con afán de instruirse.

Es virtud suya entretejer al personaje principal y los secundarios rebasando los lineamientos de un texto histórico navegando así en los confines de otro género literario. Estrada Monsalve se aparta del materialismo histórico y retrata al hombre como un complejo organismo en categorías emocionales. El segundo hecho es que, siendo un hombre de derecha, su posición política no es reflejada burdamente debido a que este enfoque humano no permite plasmar doctrinas políticas. El mismo subtítulo de la biografía: Mosquera “su grandeza y su comedia” indica que se escribe de forma dialéctica donde opuestos son la base de una sólida construcción.

Estrada no politiza al biografiado y convierte su historia en un sartal de argumentos para sustentar una lucha partidista. La visión plasmada por este autor en su trilogía es un análisis del pensamiento colombiano del siglo XIX, que tiene unas claras bases vivenciales, realizado en cabeza de estos tres personajes que marcaron ese siglo. En estas biografías no se idealiza nada, se retrata y profundiza en la motivación humana con un español exquisito, a la altura de planteamientos novedosos y originales. Explica cómo crecía el país después de su emancipación, basado en la vida y obra de estos tres hombres. La biografía de Mosquera crece al ser leída, o sea no se ciñe a una investigación basada en una hipótesis que se debe sustentar, sino que recorre al personaje sin prejuicios o ideas preconcebidas.

Su riqueza en matices humanos, perfectamente sustentados con las fechas y lugares, sorprende al lector acostumbrado a leer biografías de probeta donde se mezclan, con mucho cuidado, ciertos ingredientes para lograr un bestseller.

Ni siquiera en temas ideológicos, en el caso de Mosquera la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica, Estrada lo usa para sustentar una crítica, él describe y de esa forma recolecta las piezas de ese rompecabezas y los suma como un todo.

Me sorprendo que en Wikipedia no exista una reseña de este inteligente e interesante escritor colombiano. Es otro patrimonio que sucumbe ante la polarización partidista.

Como editor he pensado reimprimir esta trilogía, y me sucedió una simpática anécdota a respecto. En una de nuestras correrías por Bogotá, Vicente Arango y yo estando a las 7:00 de la mañana en misa en la iglesia de la Orden Tercera, en pleno centro de la capital, resultó que esa misa fue rezada por el eterno descanso del alma de Joaquín Estrada Monsalve. Le dije a Vicente que era la oportunidad de conocer a los descendientes y poder recabar ese permiso para imprimir la obra. Así que Vicente cubrió las puertas de salida para abordar a alguien que tuviese cara de descendiente y yo me encargue de buscar al cura en la sacristía e indagar por sus familiares. La emoción fue corta ya que ni Vicente detectó a una persona de intereses y el cura tampoco sabía nada del personaje y su gente.