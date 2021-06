José Fernando Echeverri Echeverri -Q.E.P.D.

Conocí a José Fernando Echeverri en el canal de televisión que tenía la Universidad Autónoma, en el año 2004. El grababa un programa sobre economía, y Vicente y yo seguíamos en la programación, que se emitía en la grilla No 12 de la televisión local, con uno sobre historia que llevaba el elocuente nombre “Cronos, un encuentro con la historia”, y que hacíamos a nombre del Centro de Estudios Históricos de Manizales. Todos los martes alcanzábamos a tomar tinto. Me llamaba la atención que un profesor de la Universidad Nacional, como lo era José Fernando, no fuese de izquierda y tuviera actitudes e intereses burgueses.

Años después, Vicente Arango entusiasmado me comentaba en el café que habían elegido a José Fernando Echeverri como presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Chepe, como le gustaba que le dijeran, ya se había jubilado, pero continuaba con ese afán de ser útil a la sociedad, especialmente a Manizales.

Chepe era un hombre de acción, teorizar citando autores no era lo suyo, a pesar de que lo sabía hacer. Él era un convencido de que había que realizar eventos, que había que integrar a la sociedad alrededor de ciertos temas. Como presidente de la SMP ubicó al Centro de Historia en una oficina en el edificio de la SMP en el centro, después de que le habían negado el espacio que tenía esta ONG en la Universidad de Caldas, sede Palogrande. Sabía José Fernando que una institución como esta podía desaparecer al no tener una sede donde reunir a sus miembros y sus documentos. Igualmente, fue José Fernando uno de los ejes que hizo posible que los 100 años de existencia del Centro de Estudios Históricos se celebrara con la pompa y calidad que se hizo.

José Fernando, a pesar que era economista, era un comunicador nato, sabía que a nuestra sociedad le faltaba y le falta integración, saber de las ideas, afanes y logros del otro. Así fue que fundó los programas radiales “Civismo en Acción” y después “Turismo con Acento”, ambos programas se emitían en la emisora de la Gobernación de Caldas, Caldas Estéreo 96.3. Estos programas tenían como propósito apoyar la difusión y la integración, y eso lo sabía manejar Echeverri, dueño de un especial don de gentes. Era José Fernando un hombre que inspiraba confianza, era ecuánime y sabía adornar su conversación con finos apuntes que acentuaba con una risa franca. Estos programas, que duraron muchos años, contaron con una excelente audiencia interesada en saber acerca de la labor de la SMP y enterarse de las novedades del sector turístico. Chepe sabía tratar ambos temas, generando interés y recordación en la audiencia. Creo que en ambos fue visionario y sobre todo constante. Suspendido el programa de turismo en la radio, se puso José Fernando en la tarea de continuarlo en las redes, especialmente en Facebook.

Admiré en José Fernando su irrestricto compromiso con Manizales, al cual con su entusiasmo le ponía una nota especial. Más de un ciclo de conferencias estructuramos Vicente y yo, siguiendo los lineamientos de este hombre práctico y desinteresado.

Hay otra condición de José Fernando Echeverri es su amor y orgullo por los logros de sus hijos. Con discreción, pero con alegría, me comentaba de los éxitos de Valentina, de Isabel Cristina y Juan Vicente. Sentía José Fernando, y traslucía en el timbre de su voz, que su más grande tesoro eran sus tres hijos.

Siento tristeza por la partida de este enamorado de Manizales, de este entusiasta de las causas cívicas. Siento nostalgia al recordar nuestros esfuerzos por soñar con una Manizales diferente. Siento que otro amigo de la historia de nuestra ciudad se fue, dejando un apabullador vacío.

Solo me resta prepararme para oír de nuevo en la misa la sentencia del libro del Génesis que recalca que de polvo somos y polvo volvernos a ser, frase que no podré comprender en ese instante, porque un cuerpo inerte representa otra derrota de la vida.