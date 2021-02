Jaime Ochoa o 30.000 libros en búsqueda de un lector

Es Jaime Ochoa, en primera instancia un hombre afable y pereirano hasta los tuétanos. Con la suma de estas dos características ya es Jaime un excelente prospecto de amigo. Y en segunda instancia, es un lector que, al igual que una crisálida, evolucionó a coleccionista de libros y logró reunir 30.000 ejemplares, la colección más grande de la región en manos privadas. Su portentosa biblioteca tiene como eje temático a los autores regionales de Risaralda, Quindío y Caldas, en todas las épocas y géneros.

Es un tesoro que solo cuenta con admiradores en el sector cultural, y sufre un inexplicable desdeño de los administradores de lo público. Esta biblioteca debería ser “pública”, o sea de consulta abierta y ubicada en un lugar digno, y no guardada en cajas como en la actualidad. No entiendo que no se halle en Pereira una entidad que adquiera esta magnífica colección y la aproveche debidamente, ni es justo que un particular, un profesor jubilado, tenga que sufragar los gastos de mantenerla.

Las bibliotecas son el reflejo de sus dueños, en ellas se pueden rastrear su crecimiento intelectual e intereses. Son como la huella dactilar de su propietario, con la anécdota de la adquisición de cada libro; su fecha y lectura y asimilación componen un cuadro único. La biblioteca de Jaime Ochoa logra captar no solo la huella de su dueño, sino la impronta de toda una región. En esa colección está el retrato intelectual de esta zona del país. Un retrato único, digno de ser conservado y traspasado como un legado importante a la siguiente generación. La desintegración de esta biblioteca sería un daño sin igual.

Cada libro colocado libro sobre otro daría una magnífica torre de babel o tal vez una montaña mágica. Los libros tienen vida propia y ejercen sobre sus admiradores un encanto. Jaime se pasa horas en librerías, especialmente en las de segunda, buscando, o mejor cazando, libros especiales. Como él sabe de los autores antiguos y de la historia de la región, también sabe darles valor e importancia. Ochoa recorre cada territorio en búsqueda de la oportunidad de encontrar un libro para él desconocido e incorporarlo en su sala de tesoros. Lo he visto hablar emocionado de sus hallazgos, de libros que conocía por referencia, que por algún giro del destino consiguió. Le brillan los ojos mostrando el libro en mención. Quienes sabemos de su labor le hemos regalado libros especiales, porque no solo alegramos a un buen amigo, sino que en las manos de Jaime ese libro logra un espacio significativo en su colección.

Posee Pereira en esta biblioteca un patrimonio inigualable que ninguna ciudad de la región puede ostentar. Seguramente como no se ha hecho el trámite administrativo de declararla patrimonio, los políticos no creen tener un compromiso con ella. Sería una lástima que algún comerciante de de Bogotá le pague lo que Ochoa pide por los libros, se lleve esa mina para otro lado y venda a conocedores las joyas que hay en esa colección. Conozco varios traficantes interesados en hacer ese negocio. Quien crea que lo digital hace obsoleta esta colección es un analfabeta ignorante, enemigo del saber y la cultura.

En historia regional incluye todos los importantes libros sobre la Colonización Antioqueña, así como la historia del Quindío y la de Caldas. En literatura regional igualmente sobresale esta biblioteca y creo que está mejor surtida en literatos del Viejo Caldas que la misma Biblioteca Nacional o la Biblioteca Luis Ángel Arango.

¿No hay en Pereira gente culta y de probado civismo que le haga el favor a la ciudad y adquiera esa biblioteca? Así le reconocen a Jaime la labor hecha por décadas de salvaguardar lo tangible y lo intangible de la cultura pereirana.