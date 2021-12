El tránsito de la Verdad. Del Eje Cafetero al Eje Bananero

Obertura

En 2019 se dio apertura de la territorial Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, en medio de ausencias, relatos silenciados, testimonios temerosos y muchas voces ausentes, se empezó tejer la historia de una guerra cuya marca es indeleble en una región que había enterrado la verdad en medio del silencio. Escuchamos con asombro las historias y atrocidades de una guerra que parecía lejana, una pesadilla de otra latitud que fue dejando entrever ese monstruo oculto que solo estaba enquistado e invisible desde el manto de nuestra indiferencia. Abrazamos el dolor de quienes el conflicto les arrebató sus esperanzas, lloramos con los dolores convertidos en cicatrices y las cicatrices en lacerantes recuerdos de un pasado no cerrado, vivenciamos la dignidad de quienes no olvidaron, pero decidieron perdonar. Sin reflectores, con pocos focos amplificando el caminar de esta escucha y muchos intereses sombríos queriendo acallarla, la verdad se abrió paso y se empezó a tejer en una región que no volverá a darle la espalda a su pasada, para reconocer cómo construir un futuro.

Cantata

En Pereira, en una confluencia de voluntades, procesos y sueños tejidos de verdad, empieza a nivel nacional lo que se llamarían las “acciones vivas”, actividades conmemorativas del acuerdo de paz y apertura de diálogos sobre lo que será el legado de la Comisión de la Verdad. Paradójicamente en una región proclamada por algunos como “remanso de paz”, se desarrolló la primera acción viva del país, fue el primer acto de estas acciones pensando en la materialización de una esquiva pero necesaria paz en los territorios. En este acto confluyeron víctimas de los 3 departamentos, funcionarios públicos, firmantes del acuerdo, docentes y educadores del territorio, miembros de las fuerzas públicas, delegados de la Iglesia, representantes del empresariado regional, institucionalidad para la paz y actores sociales. En un acto lleno de color y compromiso colectivo se firmó un pacto por la no repetición y no continuidad del conflicto en el Eje Cafetero, una hoja de ruta sobre múltiples voces que se niegan a que la región siga en el ostracismo del silencio y la negación de la guerra, de quienes proponen un gran acuerdo sobre algunas acciones para no repetir los dramas del pasado y las violencias del presente.

Interludio

Finalizando noviembre llegamos a Urabá, otro Eje, pero este es uno Bananero, con tantas violencias como silencios, esto último lo compartimos como región en muchos relatos. Allí se realizó la acción viva de cierre de la Comisión para la macrorregión Antioquia- Eje Cafetero, hasta este trópico monzón llegaron voces de Caldas, Quindío y Risaralda quienes daría la apertura a un diálogo profundo, lírico y sonoro sobre los vestigios de la guerra en el Eje Cafetero y Antioquia. Una digna y esperanzadora delegación de diversos rincones de los 3 departamentos enalteció con su palabra, con su canto y su oralidad lo que muchos intentaron acallar con las balas y el miedo. En una polifonía de voces Margarita desde el Quindío, Mercedes en Caldas y el profe Castillo desde su entrañable Risaralda, evocaron el dolor y la esperanza, la Verdad cristalizada en sus voces cortando el viento, atravesando el miedo y enseñándonos que el silencio no volverá a violentar nuestro pasado. En ese mismo recinto en ese y otros momentos irrumpió Isabel “la muchacha” con su melódica lírica expresó el dolor de otros en letras propias, nos movió las fibras y estremeció las emociones de relatos de un país desangrado e historias de un conflicto aún latente. Como epítome de este legado vivo, Papá Bocó desde Pereira, inundó con ritmos afro latinos el cierre de una jornada viva, que se tornó más viva con las líricas sociales que denotan cómo la música se puede bailar y llorar con un mismo son.

Esto fue el interludio de una Verdad que empezó a develarse, de un recorrido de voces que claman tiempo y espacio para ser escuchados, de un legado que se hace vivo y que por algún tiempo más transitara por los recodos de esta región, buscando huellas, marcas e historias de esperanza y no repetición.