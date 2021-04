La rectora zen de EAFIT (y 2)

El plato preferido de Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, es el curry indio. Se sometería al detector de mentiras. No se sale de casillas fácilmente. Si cambiara de profesión, sería médica. Le encanta el día domingo.

A la sucesora de Juan Luis Mejía, un paisa “sin ánimo de lucro”, le habría gustado ser bailarina o artista. Pocón de horóscopos. Sabe sacarle partido a las redes sociales.

Su perra le ha dado cátedra sobre alegría y emoción; sus cuatro gatos le han enseñado a ser libre.

Considera que las virtudes y los defectos son dos caras de la misma moneda. Siempre pide comprensión.

Muchas cosas le han cambiado la vida: “La muerte de los amados antes de tiempo ha sido una buena maestra”, comenta.

Ha tenido fracasos creativos. “Aprendo de los errores y me gusta experimentar”.

Ama regalar y trabajar la cerámica. Quisiera ser artesana. “Aprecio los regalos que me hacen por lo que significan. Pero no me gustan los souvenirs”.

Le han gustado todas las etapas de su vida. “¡Cada una es tan distinta! Me han gustado todas y no me devuelvo”.

“Aprecio mucho lo que tengo, soy y hago”. “La invención de la naturaleza”, de la historiadora Andrea Wulf, es el libro que le habría gustado escribir.

No ha pensado con qué amigo de la infancia le gustaría reencontrarse.

¿Es más lo que sabe o lo que desconoce sobre usted?

Seguramente lo que desconozco. Somos una historia por descubrir.

¿De qué se arrepiente?

Trato de vivir sin “hubieras”. Es otro buen consejo que recibí.

¿Persona que más admira? Hummm. No lo sé.

¿Qué es un amigo?

Es el hogar. El lugar al que siempre se vuelve

¿Los enemigos para qué?

Son espejos que reflejan lo que no quieres ser.

¿Persona que más ha influido en usted?

Muchas. Soy un mosaico.

¿Qué le gustaría olvidar?

No haría nada para olvidar algo. Pero sí para que todo lo que recuerde me deje un aprendizaje profundo.

¿De qué le gustaría morir?

Quiero morir de manera serena, en paz, en estado meditativo y en conexión espiritual.

¿Cree en el más allá?

Creo en el ciclo de la vida, la muerte y la vuelta a vivir.

¿Qué piensa del más acá?

Que la vida es una narración, una experiencia humana, una historia

¿Cómo acabar con el machismo?

Reconociendo que estamos llenos de estereotipos y de sesgos culturales y cognitivos sobre qué es ser hombre y mujer. También ayudará mucho cuando cambiemos nuestras narrativas.

¿Por qué desea que la recuerden al fin de su andadura en EAFIT?

Porque serví a su propósito con todas mis fuerzas y los llevé a imaginar y a materializar el camino al futuro de la mano de lo humano y lo técnico. Por haberla hecho única. En la vida en general, por haber sido libre y humana.