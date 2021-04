La rectora zen de EAFIT (1)

Cuando se convirtió en la primera mujer gerente del Metro de Medellín, los cacaos de la Junta Directiva la hicieron aburrir, llorar y renunciar. Como la ironía no se queda con nada, desde enero, Claudia Restrepo Montoya es la flamante rectora de EAFIT, principal fábrica privada de cacaos paisas.

Pero no anda con espejo retrovisor pasando cuentas de cobro. Su GPS vital solo apunta hacia adelante.

Egresada de Administración y Negocios, los estudiantes la ven caminando por el campus y la confunden con una de su entraña.

En ella, muchos igualados nos sentimos nombrados en una chanfa que por primera vez en sesenta años ocupa una mujer, filósofa, maga, muy zen.

La llaman para que se siente en la posición de la flor de loto, y está ocupada haciendo mudras y pranayamas. Lleva una cadena en la que se lee OM, suspiro universal.

Es la única rectora que tiene tatuado en un brazo su evangelio de dos palabras: “Tan humana”. Ahí está autobiografiada la mujer que tiene en su maestra de primero elemental a su principal gurú en educación.

Ama a través de la conversación, dice su red de afectos que la considera excelente jefa, ejemplar ser humano, inteligente, estudiosa, libre, autónoma, embluyinada, discípula aventajada de su can y de su manifestación de gatos, simpática, divertida, camelladora, independiente, sin protocolos.

Muchacha de abril, esta aries tiene la edad de sus propios sueños. Me respondió algunas inquietudes:

¿Primer recuerdo que tiene de niña?

Jugando con los niños de mi cuadra, imaginábamos un río. (2 años aprox).

•Quién le enseñó a juntar vocales y consonantes?

Mis hermanas cantando.

•¿Qué tiene del Restrepo?

La audacia y la libertad.

•¿Qué tiene del Montoya?

El silencio y el gusto por la soledad.

•¿Su modelo como educador?

Mi profesora de primero de primaria. La profe Lucía, ella supo comprenderme y logró que me adaptara al colegio que me fue muy difícil en el kínder

•¿Primer libro que leyó?

“La María”, de Jorge Isaac

•¿Libro que está leyendo?

Tantos al tiempo. Entre ellos “Un cuarto propio” de Virginia Wolframios.

•¿Se siente mejor en el campus de EAFIT que conduciendo el Metro?

Son dos amores no comparables.

•¿Mientras más conoce a los hombres más quiere a su mascota?

Creo profundamente en la humanidad.

•¿Mejor consejo que ha oído?

Me lo dió Beatriz Restrepo : “ La cantaleta es el discurso del que no tiene poder “ .

•¿Mejor consejo que ha dado?

Deja salir tu propia voz. No trates de ser alguien más. Descubre tu voz y hazla escuchar.

•¿Propósito que siempre se ha hecho y que no ha cumplido?

Montar bien en bicicleta.

•¿Cosas que se le han quedado entre el tintero?

Muchas. Sobre todo en mi paso por lo público. Creo que lo hice lo que mejor pude, pero siempre sentí que no era suficiente.