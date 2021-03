Historias de locos bajitos

Como está tierna la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en esta columna solo habrá espacio para voces femeninas infantiles nuevas y viejas:

Si quieres aprender a amar mejor, deberías empezar con un amigo al que odias. Nikka, seis años.

“Mami, ¿qué es existir y qué es no existir?”, Ilona, seis años.

“Papi, te necesito más que a la Barbie. Papi, no te tengo, y no tengo una familia entera sin ti”. (Daniela, hija de padre secuestrado por las Farc).

Claudia, seis años: “Mami, cuando uno está durmiendo no sabe que existe”.

La maestra le pregunta a la alumna qué está dibujando. “Estoy dibujando a Dios”. “¡Pero nadie sabe cómo es Dios!”. La alumnita replica: “Lo sabrás dentro de un minuto”.

- Papito, ¿qué es luna de miel? (A los 5 años, la niña le pregunta a su padre).

- Mi amor, cuando una pareja se casa, se van dos semanas a pasear.

- Ve, qué tan raro, yo creía que se iban a hacer el amor.

A una niña la pusieron de tarea entrevistar y a leer una novela de Eduardo Caballero Calderón. Lo llamó por teléfono: “Pues ni sueñes que me voy a leer esa jartera de libro“. Y le pidió un resumen.

Betzabé decía que el fajero no había que quitárselo al bebé “porque se le salía el alma por el ombligo. Yo (Emma, ¿cuatro años?), le pregunté que qué era el alma y ella me dijo que era todo lo uno tenía por dentro”. (Del libro Memoria por correspondencia, de Emma Reyes).

“Mamá, se cayó el cielo”, reacción de Catalina, cuando conoció el mar de Cartagena, poco antes de aterrizar.

Cuando mi abuela padeció artritis, no podía inclinarse y pintarse las uñas de los pies. Así que mi abuelo lo hace por ella todo el tiempo, incluso cuando sus manos también tienen artritis. Eso es amor. (Rebeca, ocho años).

Liliana, de nueve años, escuchó en televisión la voz “orgasmo” y le preguntó el significado a su mami. Ante las evasivas de la progenitora, la niña le notifica: Si ustedes no me lo dicen, lo busco en Google.

Mamá, ¿dónde queda el coito?, Carolina, cinco años.

El Día de la Madre, Valentina, seis años, le dice su padre: Papi, definitivamente, eres la mejor mamá del mundo.

La madre le pregunta a Juliana cuántos ángeles de la guarda hay: Respuesta: 2376.

Malena, cinco años: Mi mamá y mi abuela se van a comprar cosas necesarias que no necesitan.

Sé que mi hermana mayor me quiere, porque me da toda su ropa vieja y tiene que salir a comprar una nueva. Lauren, cuatro años.

Pregunta de Paola, siete años, a su mami: ¿Cierto que todavía no soy virgen? (Del Libro Palabra de niños).

La madre encuentra a su hija mirándose al espejo. Le pregunta por qué está llorando: “Ay, mami, estaba jugando a llorar”.

Elena, de cuatro años, a su taita: Papi si tuviera que pedir tres deseos, te pediría tres veces.

Realmente no deberías decir “te amo” a menos que lo digas en serio. Pero si lo dices en serio, deberías decirlo mucho. La gente olvida. Jessica, 8 años