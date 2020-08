El mundo de Sofía

Entre abuelos, viejos y cometas nos apoderamos de agosto. Sumar agostos y reencarnar en los nietos es un excelente menú para la época.

Tres de nuestros cuatro nietos cumplieron años virtuales durante la pandemia. La nueva acepción de virtual pide cupo en el diccionario. Significa que en los ritos tradicionales no hay abrazos, besos, ni otras costumbres arcaicas que se estilaban a.c, antes del coronavirus.

Pero la vida se da sus propias reglas y tocó celebrar enclaustrados. Son una realidad ritos “on line” como cumpleaños, clases, matrimonios, negocios, tertulias, misas, exequias…

Mi pequeña “compañera de la base”, Sofía, mi nieta, es capaz de hacerse amiguita de una nube, de un suspiro, de un colibrí o de un osito panda. Pero en tiempos de covid-19 el dulce se le puso a mordiscos.

Tuvo que celebrar su octavo cumpleaños en pandemia lo que significó que familiares y amiguitos debimos mimarla a través de Zoom. Algo frío, impersonal, para quien es todo contacto, caricia, arrumacos.

Como sus demás colegas bajitos de la aldea digital, Sofía está triste, se vuelve lágrima, porque perdió el contacto con su red infantil. Su rostro siempre sonriente anda en busca de destinatarios.

Para ilustrar su estado comparto reciente diálogo con su mamá-jaguar.

- Mami, yo quiero tener un amigo.

- Por ahora no podemos juntarnos con otros niños por el coronavirus pero más adelante volverás al colegio y harás amigos.

- Tengo miedo de que nadie quiera ser mi amigo.

- Recuerda que en Bogotá tenías muchas amiguitas. Dime, si tú no fueras Sofía sino otra niña que tuviera que describir a Sofía, ¿cómo lo harías? (Como se quedó callada, empecé). Yo diría que Sofía nació en Río de Janeiro, creció en Colombia y ahora vive en Miami.

(La chica se animó y dijo):

- Es una niña a la que no le gusta la violencia y ama los animales…

- Es una niña chistosa y recochera (esto le arrancó su primera carcajada).

- Me gusta jugar, amo mis juguetes y a Pato (su muñeco de peluche).

- ¿Tú crees que una niña que es así no va a conseguir amigos? Cualquier niño quisiera ser amigo de alguien como tú.

- Bueno, pero tengo miedo del primer día de clases porque es muy difícil hacer amigos nuevos.

- El miedo es normal cuando no conocemos algo. Pero trata de dejar el miedo atrás y deja que las cosas pasen naturalmente.

- Mami, yo no te cambiaría por nada en este mundo.

Tiene razón Sofía. Por eso, hago mías las palabras del padre de Tracy en la película Testigo de Cargo: “Una buena hija le da al padre la ilusión de que sigue siendo joven”. Digo lo mismo de Juan, el otro vástago. Ya no me jacto de ser su padre sino de que ellos son mis hijos.