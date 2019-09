- “La expresión ¡cuídate! es de dos cabezas: así como puede representar el deseo de un buen augurio, puede significar una amenaza” (Gabriel García Márquez).

- “Nunca creeré en un hombre que me pida que crea en él” (Bernardo Swan).

- “Un mafioso prefiere ser temido, no amado, porque sabe que el miedo dura más que el amor” (Mario Puzzo, autor de “El Padrino”).

- “El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad” (Albert Einstein).

- “Seré verídico para que no me crean” (Tomás Carrasquilla).

- “En Colombia hay libertad de palabra hablada y escrita, tanto que puede decirse todo, menos la verdad” (Germán Arciniegas).

- “Un expresidente siempre será alguien culpable de las desgracias de un país” (Reinaldo Spitaletta).

- “La democracia colombiana es un orangután con sacoleva, por cuanto las formas perfectas ocultan el feo cuerpo de la realidad social y económica” (Darío Echandía).

- “Cada vez que se hace un nombramiento, se dejan noventa y nueve descontentos y un ingrato” (Luis XVI).

- “La humanidad es una fuente periodística inagotable” (Tomas Eloy Martínez).

- “Procura ser viejo lo antes posible” (Antonio Machado).

- “Ante un niño con hambre cualquier discusión es inmoral” (Jean Paul Sartre).

- “El hombre y el mono son diferentes. Se parecen más el perro y el hombre” (Fernando González).

- “A aquel que se inventó el cuento según el cual el perro es el mejor amigo del hombre, le faltó la opinión del perro” (Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”).

- “No hay nada más espantoso que la elocuencia de un hombre que no dice la verdad” (Carlyle).

- “La experiencia es el peine que Dios nos da después de que se nos ha caído el pelo” (Ringo Bonavena, boxeador argentino).

- “Amnistía para las malas palabras”, reclamó el maestro Roberto Fontanarrosa, en un congreso internacional de la lengua española, celebrado en Rosario, Argentina.

- “Mafalda es mi profesora de filosofía, y debería ser obligatoria desde la primaria hasta la universidad” (José Saramago).

- “Oprimir la prensa es cargar de dinamita los linotipos”, decía el cronista Luis Tejada a comienzos del siglo XX.

- “Nuestro sabio Rufino José Cuervo no tuvo más compañeras que las 24 letras del alfabeto” (Silvio Villegas).

- Lo manifestó el general Charles de Gaulle: “La vejez es lo más parecido a un naufragio, a un terremoto o a un huracán”.

- “Aquel que te felicita en tu cumpleaños es un canalla que festeja el hecho de que tengas un año menos de vida” (Jesús Quintero, “el Loco de la colina”).

- “¿Conoce usted alguna compañía de seguros que asegure la duración del amor?” (Antonio Gala).

- “Podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar siempre a todos” (Abraham Lincoln).

- “Un egoísta es aquel que se empeña en hablarte de sí mismo, cuando tú estás muriéndote de ganas de hablarle de ti” (Jean Cousteau).

La apostilla: Abrimos y cerramos con “Don Gabo”, el gran fabulador de Macondo: “Mi primera y única vocación es el periodismo. Nunca empecé siendo periodista por casualidad -como muchas gentes- o por necesidad, o por azar, empecé siendo periodista, porque lo que quería era ser periodista”.