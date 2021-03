¿Quiénes eran y a qué se dedicaban?

¿Quiénes fueron ustedes y a qué se dedicaron en vida?

“Éramos los Trovadores del Cuyo. Por nuestras canciones, de despecho se moría mucha gente”.

¿Quiénes eran ustedes y a qué se dedicaban?

“Fuimos Emeterio y Felipe, Los Tolimenses. Contábamos chistes verdes y le tupíamos a la música colombiana”.

¿De dónde eran ustedes y en qué trabajaban?

“Éramos Víctor, Mario y Augusto, ‘Los Chaparrines’, tres hermanos ecuatorianos, que nos levantábamos la papa haciendo humor del bueno en la radio bogotana”.

¿De dónde vinieron ustedes y a qué se dedicaban?

“Vinimos de Valencia, España, como parte de la Banda ‘El Empastre’, a competirle a las bandas de ‘chupacobres’ que animaban las corridas de toros en Colombia”. (A esta agrupación hay que reconocerle que hizo el mejor arreglo musical del inmortal pasodoble ‘Feria de Manizales’).

¿Quiénes son ustedes?

“Los once jugadores titulares del octogenario equipo Independiente Santa fe, pero no tenemos arte, ni parte con el palacio cardenalicio”.

¿Quiénes son ustedes?

“Los once jugadores titulares del América, de Cali, pero no tenemos nada que ver con los llamados “Diablos rojos”.

Pregunta suelta para los jugadores del club bogotano los “Millonarios”: ¿Cuándo y ante qué autoridad presentaron sus cartas credenciales como “embajadores”?

¿En qué parte de África se reunieron “Tarzán” y el león para compartir amistosamente entre ellos el título de “Rey de la Selva”? ¿Cuál fue el resultado de la votación?

¿Es cierto que Guillermo Zuluaga, “Montecristo”, el gran humorista colombiano, se abstuvo de morir de la risa?

¿Y qué cosa parecida hizo el uruguayo Hebert Castro, llamado en Colombia “El coloso del humorismo”?

En Argentina deben estar metidos en camisa de once varas los tres sobrevivientes de “Les Luthiers” para llenar las vacantes que les dejaron los finados comediantes gauchos Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock.

¿Por qué no vendría a despedirse de los colombianos, antes de irse, desde Madrid, a cuadrar caja con el de arriba, doña Alicita del Carpio, la productora del recordado seriado televisado “Yo y Tú”?

Nos permitimos cerrar con esta duplas radio-periodísticas: ¿Por qué no tuvieron sucesores en nuestras ondas hertzianas programas de opinión de tanta envergadura como “El Corcho” y “La Tapa”, de Humberto Martínez Salcedo, y “Cantaclaro” y “Contrapunto”, de Jaime Soto?

La apostilla: “Rey de los disparates” fue en la administración del presidente Alfonso López Michelsen, en sus contactos con la prensa, el entonces gobernador de Antioquia, Oscar Montoya. En una situación de emergencia les dijo a los reporteros: “Vengo a lanzar un “SOS” porque en materia de calamidades yo no doy el brazo, ni el pie, a torcer”. ¡Qué lumbrera este “doctor Montoño”!