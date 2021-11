Máximas de algunos pensadores

“Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son: cómo, ¿cuándo, dónde, qué, quién y por qué? (Rudyad Kipling).

“La palabra palabra es la más linda de todas las palabras”. (Nacho Ramírez Pinzón).

“La eternidad me parece un lugar insoportable”. (Antonio Tabucchi).

“Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual”. (Gatopardo).

“Un cuarto sin libros es como un cuerpo sin alma”. (Cicerón).

“El que no sabe escribir la primera frase no sabe escribir la última”. (Jorge Amado).

“En el mundo hay dos clases de mujeres: mi madre y las demás”. (Santos Discépolo).

“La memoria es el látigo de los desgraciados”. (Máximo Gorki).

“Pacho Santos, menudo volcán que ruge con voz de tiple”. (Héctor Osuna).

“Los hombres se dividen en dos grandes grupos: los que muerden y los que se dejan morder”. (Repite Santos Discépolo).

“Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas”. (Homero Expósito).

Del mismo Expósito: “Una biografía es una manera de ponerse viejo”.

“Las suelas de nuestros zapatos se gastan porque no andamos de rodillas frente al fracaso, ni frente a los poderosos, con armas o sin armas”. (Jaime Jaramillo Panesso).

“Prefiero que me pregunten por qué no canto más y no que me pregunten por qué sigo cantando”. (Julio Martel).

“La lagartería volvió homenajeable el cumplimiento del deber”. (Lucas Caballero Calderón, KLIM).

“Qué lástima, morirme cuando me falta tanto por leer”. (Marcelino Menéndez Pelayo).

”Los hombres de Estado son como los cirujanos: sus errores son mortales”

(François Mauriac).

”Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”. (Abraham Lincoln).

”Es más fácil hacer leyes que gobernar”. (León Tolstoi).

”Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo”. (Víctor Hugo).

”El que es bueno en familia es también un buen ciudadano”. (Sófocles).

”Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”. (Tierno Galván).

”Parece un chiste, pero los alcohólicos anónimos son muy conocidos”. (Óscar Hernández).

”Cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás”. (Cicerón).

”El ministro debe morir más rico de buena fama y de benevolencia que de bienes. (Nicolás Maquiavelo).

”Curiosamente, los electores no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han elegido”. (Alberto Moravia).

”Todo lo debemos consultar con el amigo, mas primero hay que consultar si lo es”. (Séneca).

”El matrimonio entre mis padres era un infierno, aunque disfrazado de cielo”. (Fernando Vallejo).

”Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños”. (Thomas Carlyle)

El escritor cubano Alejo Carpentier decía que “de la garganta de Celia Cruz salían ángeles”.

”El que escribe para comer, ni escribe, ni come”. (Fray Tortilla).

La apostilla: El recordado humorista santandereano Humberto Martínez Salcedo soltó alguna vez este chascarrillo en su programa radial “El Corcho”: Definición de estupro: “Prometer hasta meter y después de haber metido no cumplir lo prometido”.