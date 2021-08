Humos con nombres propios y apellidos

El escritor paisa Carlos Mario Álvarez nos quedó debiendo, tiempo ha, la segunda entrega de su libro “Humor con nombres propios y apellidos”, cuya primera edición se agotó en tiempo récord en las librerías paisas.

En la portada trae la obra este tablero a manera de abrebocas de alias “El Flako”:

Eres una mujer “¡Fabiolosa!”… “Betty…de mi lado”… Por qué nos estamos… “Alejandro” tanto… El que nada “Deiby”…nada teme… Farid sufre de… “Farid-gitis” y “Astrid” de… “Astrid-Matismo”. “Fredy-citaciones”… Alóoo, ¿Todavía está “Blandón”? No… todavía está “Durán”… No dejes para “Mariana”… lo que puedas hacer “Eloy”… Somos unos… “Privi-Ligia-dos”… El bueno, el feo y el “Marlon”… Tu amor me salió “Karol”… Nos vemos el fin de “Ximena”… Me echó la “Nubia”.

Otra tanda de arreglos de Álvarez: Lo que no “Martha”, engorda… Sin ti quedé en la “Oscar- idad”… La novia de “Pedro” sufre de “Pedritonitis”… “Jimmy” con quién andas y te diré quién eres… Alóooo, ¿está “Sanín”?... No estoy enfermín… “Nadia” es profeta en su tierra… Te amaré “Paula-tinamente”… Me tienes muy “Dis-Gustavo”… Eres “Héctor-mento mío”… Como “Rincón” es tan lento… ya le dicen “Roncón”… “Zanabria” es muy bebedor… Por eso lo llaman “Zan-ebrio”… Eres mi “Reginación”… Quién es la que te “Aleja” de mí… La novia de “Pablo” sufre de “Pablodismo”.

En la solapa o pestaña viene la hoja de vida del divertido escritor maicero:

Nombre: Carlos Mario; Apellidos: Álvarez Diez; Estado civil: Consuegra; Deporte: El Vásquez; Mes: Julio; Comida: Manjarrez; Enfermedad: Roncancio; Licor: Guarín; No tolera: Los Estupiñán; Virtud: Gallardo; Temperamento: Hinojosa; Profesión: Maestre; Ave favorita: Aguilar; Comportamiento: Lozano; Admira de la mujer: Quiceno; Fruta: Naranjo; Admira a: Cristancho; Odia a: Nader; Vicios: Cerón; Institución musical: La Gaitán; Equipo: Laverde; Número: Ochoa; Insecto: Pulgarín; Defecto: No Perdomo; Salud: Sanín; Prenda: Tangarife; Sueña con ser: Mustafá.

La apostilla: Recurrimos al risible significado de los apellidos para el cierre de este divertimento de “El Flako” Álvarez; Salcedo: Entregar sal; Zuluaga: Orden que se le da a un integrante de la tribu “Zulú”; Candelo: Apellido con mucha chispa; Cantillo: Canto pequeño, Donoso: Al que le gusta donar; Espejo: Apellido de los narcisistas; Esquivel: Apellido de los esquiadores; Alzate: Levántate-encarámate; Gamboa: Apellido “enculebrao”; Girón: Un giro grande; Peláez: Apellido de los que están sin dinero; Guarín: Apellido de los bebedores; Montoya: Que ya montó; Peralta: Pera inalcanzable; Pavón: Pavo gigante; Torres: Apellido más derribado.