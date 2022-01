La importancia de la innovación

“La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad.” Así se define en internet una palabra la cual en todo momento estamos tratando de volverla algo en lo que podamos descrestar a miles y millones de personas, y es que este término empieza a jugar un rol muy importante cuando somos emprendedores y es allí donde tenemos que estar actualizándonos en nuevos formatos, técnicas, seminarios y ser unos reales autodidactas para poder sorprender a nuestros clientes y de esta manera poder capturar gran cantidad de personas a lo que nuestra línea de negocio se refiere.

Hoy las grandes industrias de la tecnología, la ciencia, medicina, etc., no paran de hacer innovaciones y sacar nuevos estudios para brindarnos a los humanos mejor calidad de vida.

En este artículo lo que pretendo es decirle a quienes me leen que no debemos parar, que cada vez debemos volvernos más capaces en nuestras áreas, dedicándole espacios del día a lecturas en nuestra especialidad de trabajo, así podremos volvernos más competitivos y adicional a ello de allí saldrá la innovación, y uno de los mejores ejercicios para no parar en este campo es escuchar a nuestros clientes y a la comunidad. Pues las mejores innovaciones surgen de las necesidades cotidianas, de nuestro día a día. Es así como Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Henry Ford, etc., se convirtieron en unos de los hombres más innovadores en la historia de la humanidad, resolviéndole problemas y situaciones a las personas como poder tener luz eléctrica, poder movilizarse en carros que estuvieran al alcance de cualquier persona, etc. Pero allí debemos también apelar a algo muy importante y es que la innovación debe ir acompañada de persistencia y es que, si estos emprendedores no hubiesen resistido a tantos errores para lograr el resultado final, pues simplemente hubiesen desistido y ellos no hubieran pasado a la historia como hombres de gran capacidad. Cuando tenemos un deseo en mente y nuestro deseo se convierte en algo con lo que queramos ayudar a miles y millones de personas seguro que podremos hacerlo realidad, pues estos deseos son el fruto del trabajo y de la recopilación de información y de investigar sobre las necesidades que podemos resolver para ayudar a los demás.

La innovación está presente en todos los campos, y todos podemos innovar si empezamos a tener determinación en nuestras áreas, lo único que debemos hacer es trabajar en ello y determinar nuestro rumbo, porque si aún no tenemos claro lo que queremos en nuestra vida pues va a ser muy difícil poder concretar nuestros proyectos.

Muchas personas llegan a la conclusión que la innovación le apunta al progreso de la sociedad: “innovar es aumentar el valor de la sociedad y de lo que ella hace. Innovar es, de hecho, una necesidad vital que en todo momento realizan los seres humanos con el fin de progresar.”

Hoy mientras usted lee este artículo, millones de personas se están capacitando, leyendo y formando sus grupos de trabajo en innovación para dejar un legado a la humanidad y ayudar a resolver grandes necesidades, hoy mi invitación es para usted para que esa idea, proyecto que ha tenido en mente la inicie, la materialice y no se derrumbe frente a los primeros procesos, porque seguro con ella podrá cambiar el mundo o simplemente impactar a personas y cambiarles su propia realidad.

¡La innovación y un futuro mejor hoy dependen de usted!