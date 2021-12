La realidad de los migrantes

Roxana abandonó Venezuela en julio de 2018 junto a su mamá, su hermana y sus cuatro hijos. Lo que comenzó como una huida temporal de solo algunos meses, mientras la situación en su país cesaba, se convirtió en un exilio permanente.

“Acá me toca quedarme” dice con profunda tristeza. Pues la mayoría de los migrantes venezolanos no pueden trabajar formalmente, alquilar una vivienda o tener acceso a servicios básicos como lo son: la salud, el agua y la electricidad.

Su sustento y el de su familia depende en un 80% de algunas ONG de la ciudad y el 20% restante se lo juega a diario en un semáforo vendiendo dulces y esperando la caridad de las personas que pasan frente a ella.

Así es la vida de 5.914.519 venezolanos refugiados y migrantes en el mundo. De los cuales, 4.868.246 están en América Latina y el Caribe; 1.842.390 en Colombia, y para ser más exactos 10.690 en Caldas. Estancados en un país ajeno, anhelando volver a un hogar que ya no existe, donde no solo escasean las oportunidades de vida sino también los alimentos y demás fuentes de vida.

Como ella, el 93% de los migrantes venezolanos sueñan con volver a su país, pero la inseguridad, la falta de oportunidades y la situación política en Venezuela hace que permanezcan en los países de acogida y solo ese 7% de las personas estaría dispuesto a volver a Venezuela. Asegura estudio realizado por varias agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“¡Regresar a Venezuela jamás!”, no puedo volver a mi país, no tengo oportunidades de sobrevivir allá, aunque quiera ver a mi familia, a mis amigos…”. Dice Roxana.

Cada día millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares a causa de conflictos y persecuciones forzadas. Muchas de las familias que han escapado de Venezuela no quieren o no pueden volver, ni tienen la esperanza de poder hacerlo en un futuro cercano, aunque quisieran.

La ausencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad, especialmente para mujeres y niños. La exclusión de los migrantes venezolanos en mesas de diálogo impide su participación en nuestras políticas públicas. Esta es la dura realidad de los migrantes.

La apatía social y colectiva no debería sumarse como un factor agravante a esta difícil condición. Y en el marco de las fechas especiales de fin de año cualquier acción bondadosa que manifieste apoyo a esta comunidad puede dar soporte y regocijo a personas que en su realidad han sufrido.

¿Te has imaginado alguna vez qué sentirías al estar lejos de casa en Navidad? ¿Soñando como Roxana reencontrarte con tu familia y amigos en un país que ya no es el mismo?

Si quieres regalar magia en esta Navidad, dona un regalo y celebremos juntos la Navidad de 500 niños migrantes. Puedes llevar tu regalo al Consultorio Jurídico de la Universidad de Manizales o al restaurante El Panda en El Cable.