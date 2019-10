El próximo 27 de octubre es una fecha crucial para Colombia, es la fiesta donde ejerceremos nuestro derecho, pero más que un derecho es una responsabilidad, es un ejercicio que debemos realizar con conocimiento y consciencia plena y eso implica que cada persona realice una investigación detallada de la historia, la formación, experiencia y propuestas de los diferentes candidatos, sus partidos, las personas que los rodean, patrocinadores, financiadores, toda esta información podrá dar un vistazo total de qué persona tomará las riendas del rumbo de nuestros territorios.

Pero muchas veces la conciencia no es suficiente, a veces conocemos todo este historial y aun así decidimos elegir a quienes no están preparados o que tienen otros intereses diferentes a los de llevar las riendas por el camino del crecimiento de su tierra, por eso, más que un voto consciente, debemos ejercer un voto sensible, sensible a las necesidades que tenemos como vecinos, como territorio, sensible a nuestras falencias en educación, salud, movilidad y todos los aspectos que envuelven a nuestra sociedad.

Asistir a votar, estudiando estos aspectos y realizando una reflexión previa, sin presiones, es una muestra de amor hacia nosotros mismos, nuestra familia, nuestros vecinos y a nuestra historia, merecemos una mejor gobernabilidad, merecemos mayor transparencia en las personas y los procesos, merecemos justicia, educación, salud, infraestructura, visión de país y ánimo nacional.

Al ejercer un voto sensible, pensando en nuestras verdaderas necesidades como sociedad y lo que tiene para ofrecer los diferentes candidatos, nuestra comunidad se verá beneficiada con un crecimiento en empleos, un mejor servicio de salud, una mejor educación, una mejor infraestructura, un incremento en la economía, lograremos dar grandes pasos para disminuir la inseguridad y lo más importante es que podremos garantizar una mejor calidad de vida para nuestras familias.

A lo largo de la historia el ser humano ha luchado por obtener y mantener su libertad, pero para lograrlo, tenemos que ser sus aliados y guardianes. Para ello, la mejor forma de hacerlo es ejerciendo nuestro derecho al voto y votando de manera responsable, consciente y sensible, así que el llamado es que todos estudiemos los candidatos con juicio para que el que elijamos responda con propuestas que beneficien la realidad de las regiones y por supuesto salgamos a votar para que los otros no elijan por nosotros.