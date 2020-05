Liderando en la crisis

Estamos viviendo un momento muy complejo para la humanidad, para el cual no estábamos preparados ni en Colombia, ni en los países más desarrollados.

La necesidad de protegernos y proteger a los demás nos ha forzado a cambiar los hábitos y las rutinas de una manera drástica y repentina, buscando distanciarnos y sobretodo, cuidarnos.

En este cambio de improvisto es precisamente donde necesitamos los mejores líderes, aquellos que requiere la sociedad en todos sus ámbitos para que orienten de la mejor manera los distintos grupos sociales procurando sacar de esta crisis una verdadera oportunidad. Líderes en todo el sentido y extensión de la palabra y en todos los sectores: gobernantes, empresarios, maestros, padres.

Es en momentos como estos cuando se mide realmente la “madera” de liderazgo de quienes nos orientan, de ahí que sea tan sensible la “vara” con que serán medidos en el futuro todos aquellos quienes de algún modo tengan responsabilidades de liderazgo en la sociedad. La capacidad de trabajo y la empatía hacia las personas y hacia el entorno deben ser dos constantes, además de valores como honestidad, confianza, sensibilidad y cercanía.

Las personas que lideran cualquier grupo deben recordar que la cultura de equipo no implica per se una presencia física, pues el liderazgo se define más por una actitud comprometida, positiva y decidida, compartiendo entre sí objetivos, valorando y exaltando el trabajo individual y el del equipo, enseñando con el ejemplo. Si construimos esa mentalidad de equipo, la distancia física terminará siendo lo de menos y habremos superado esta crisis no solo con una victoria sino que habremos logrado salir de ella mucho más fortalecidos como sociedad.

Los líderes deben actuar ahora más que nunca con corazón y con cabeza, siendo empáticos y con la capacidad de ponerse en la piel no solo de nuestros colaboradores, sino también de nuestros clientes o usuarios, lo que también ocurre con los líderes de familias o comunidades. Pero además de la empatía debemos ser firmes y racionales, para no perder el norte de nuestros objetivos.

Otro factor clave es aprender a tomar medidas decisivas en el corto plazo, pues como lo había mencionado, estamos viviendo realidades para las cuales no estábamos preparados, por lo tanto, la toma de decisiones de manera rápida y eficaz puede ayudarnos a salvar negocios, vidas y la salud mental de nuestra gente. Estas iniciativas siempre deben ir de la mano de la transparencia, mostrando a todos los que nos rodean un futuro inspirador, que motive a las personas a perseverar para alcanzar las metas antes propuestas, manteniendo así siempre la visión en el futuro, tratando de anticipar los escenarios que se nos van a presentar, buscando la innovación y la resiliencia en todo lo que hacemos.

Siempre debemos tener presente que el propósito de una empresa, de cada persona, de un grupo social, debe ser firme, claro y auténtico, todas nuestras decisiones deben dirigirnos a esto, ya que un propósito auténtico nos hace sentir que nuestro trabajo tiene sentido y aumenta la fidelidad en los clientes o usuarios. Y por supuesto debemos tener un plan, que nos enfoque y discipline hacia dónde vamos, obviamente un plan flexible para adaptarnos a lo desconocido, pero que nos permita anticipar los obstáculos que se nos puedan presentar.

Ser líder conlleva una gran responsabilidad, por lo tanto, debemos hacer un autoanálisis de lo que representamos, que cada acción refleje una visión estratégica y una misión que motive e inspire a los demás para la acción. En momentos como este las personas miran a los líderes buscando orientación, fortaleza, que sus palabras y acciones sean un bálsamo de tranquilidad y norte para continuar en la lucha. Por esto es que mantenerse con pensamientos y acciones positivas nos puede llevar al éxito, debemos difundir esperanza, optimismo, confianza y ser los mejores ejemplos del trabajo apasionado y responsable.