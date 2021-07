Volver al aula: felicidad y preocupación

Nada, absolutamente nada, sustituye la experiencia del salón de clase. Estar de pie frente a jóvenes estudiantes que con su postura corporal y sus gestos envían claras señales que le avisan al profesor si lo que dice o la forma en la que lo dice realmente está cautivando, inquietando o motivando sus mentes, es algo único. Por supuesto, es una maravilla contar con toda clase de aplicaciones y recursos tecnológicos que enriquecen el proceso de aprendizaje. De hecho, muchos cursos e incluso programas virtuales tienen ventajas y algunos son de muy buena calidad. Sin embargo, en la vida escolar y universitaria la interacción cara a cara es indispensable. Aún con las cámaras prendidas no hay manera de ver directamente a los ojos a un interlocutor a través de una pantalla. Estar de cuerpo presente en el aula de clase tiene valor en sí mismo.

Hoy tuve, por primera vez desde marzo de 2020, a mis estudiantes en el aula. El ambiente era festivo. Todos estábamos felices de volver, aunque no estábamos todos porque el aforo del salón es menor que el número de estudiantes del curso. Dar clase con unos estudiantes en el aula y otros en una pantalla requiere ciertas destrezas que todavía muchos profesores como yo debemos desarrollar. Las circunstancias no son iguales a las de antes y demandan de nosotros lo que toda empresa que vale la pena en la vida: pasión y paciencia.

Esto de la alternancia es un reto enorme y requiere de una infraestructura tecnológica que, en Colombia, la mayoría de las instituciones educativas no tiene. Tanto en la virtualidad forzosa como en el regreso parcial a las aulas la oprobiosa desigualdad colombiana está presente. Como no hay felicidad completa, pensar en el aumento por cuenta de la pandemia de las ya de por sí inmensas brechas educativas en Colombia, me genera angustia y desasosiego. Sin acceso igualitario a la educación de buena calidad no hay manera de construir una sociedad decente ¿Si habrá un candidato seriamente comprometido con ese propósito en las elecciones de 2022? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en lugar de las mezquinas rencillas entre políticos que parecen episodios de un “reality show”.

Para John Rawls la justicia social requería algo más que la mera igualdad liberal de oportunidades. Implicaba rechazar cualquier desigualdad –en la distribución de las libertades, la riqueza, el ingreso, el acceso a cargos de responsabilidad en condiciones equitativas y las bases sociales de la autoestima- que no conllevara una mejoría en la situación de los individuos más desaventajados de la sociedad. Sin embargo, aunque la igualdad liberal de oportunidades no era, para el filósofo norteamericano, una condición suficiente de la justicia social, si era una condición necesaria. Según el célebre autor de Teoría de la Justicia (1971), la igualdad de oportunidades consistía en dos cosas: evitar la excesiva concentración de la riqueza y el ingreso y “mantener la igualdad de oportunidades educativas para todos”. “Las probabilidades de adquirir los conocimientos y las técnicas culturales no deberían depender –afirmaba Rawls- de la posición de clase; asimismo, el sistema escolar sea público o privado, debería ser planeado para derribar las barreras de clase.”

Colombia necesita ponerse de acuerdo, al menos, en un fuerte compromiso social y gubernamental en todos los niveles territoriales con la igualitaria distribución de las oportunidades educativas. La felicidad que sentimos mis estudiantes y yo merecen sentirla también todos los estudiantes y docentes del país en las escuelas y en las instituciones de educación superior. El conocimiento es una actividad social y lúdica que se empobrece si no nos podemos encontrar físicamente en buenas condiciones.