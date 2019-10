Habitualmente escribo columnas para compartir preocupaciones sobre política, economía, medio ambiente o sobre las vicisitudes del equipo del alma, el Once Caldas. En esta ocasión, motivado por la desaparición en menos de un mes de Camilo Blanes Cortés (Camilo Sesto) y de José Rómulo Sosa Ortiz (José José), aprovecho este espacio para rendir homenaje a esos cantantes de la mal llamada música para planchar que acompañaron nuestras primeras enamoradas platónicas, nuestros primeros desamores, muchos viajes en buseta (cuando el gusto musical del conductor coincidía con el nuestro), unas cervezas con los amigos y también, hay que reconocerlo, varias barridas, trapeadas y lijadas a los pisos de madera con ese instrumento de tortura llamado “viruta”. Con el ruido infernal de la aspiradora y la brilladora ya no se podía escuchar nada. Muchos vimos por primera vez a varios de estos baladistas en el Show de Jimmy Salcedo que, además de las “supernotas”, los “meros recochan boys” y las agradables entrevistas de “cante aunque no cante”, incluía la presentación de algún baladista de moda. También, los vimos en los mejores años del Show de las Estrellas de Jorge Barón, antes de que “la patadita de la buena suerte” acabara con la buena suerte del programa.

Así que esta columna está dirigida a personas mayores de cuarenta años (y a unas pocas entre los treinta y los cuarenta), que no temen ser consideradas cursis a la hora de expresar sus sentimientos con las letras de este género popular y que, aunque no cantan entonados, cuando están entonados cantan. En efecto, un par de aguardientes despierta al cantante frustrado que más de uno lleva adentro y asegura la tolerancia de los que brindan con él.

La lista de baladistas es interminable y diversa. Muchas figuras españolas: Nino Bravo, Raphael, Joan Manuel Serrat, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal (española de corazón mexicano), Juan Bau, Mari Trini, Miguel Gallardo, José Vélez, Emilio José, Julio Iglesias y un largo, muy largo, etcétera, además de grupos como Mocedades y Trigo Limpio. De México: El incomparable Juan Gabriel quien además de ser un gran cantante tenía un talento indiscutible como compositor, Emmanuel, Ana Gabriel, Marco Antonio Solís, Luis Miguel, el grupo Pandora y otro largo etcétera. De Venezuela: Rudy Márquez, José Luis Rodríguez (El Puma), Franco de Vita, Ricardo Montaner, Yordano y otros tantos. De Argentina: Sandro de América, Leonardo Favio, Alejandro Lerner, Tormenta, Palito Ortega, Silvana Di Lorenzo. También hay que incluir celebridades italianas como Nicola Di Bari, Gigliola Cinquetti, Domenico Modugno, Umberto Tozzi y Laura Pausini. Cómo olvidar a los franceses Joe Dassin y Charles Aznavour. De Inglaterra hay que mencionar a Albert Hammond y a Jeanette. De Brasil tenemos a Roberto Carlos y a Nelson Ned. Entre los colombianos me quedo con Fausto e Isadora.

Hay que decir que la palabra “plancha” es un término de esos que, por abarcar demasiado en una misma etiqueta, comete algunas injusticias. Es obvio que hay un abismo entre un Joan Manuel Serrat y un Diego Verdaguer, entre un Juan Gabriel y un Leo Dan y entre un Fausto y un Billy Pontoni.

Se fueron en estos días dos grandes de la balada romántica. Sin embargo, en mi opinión, hay otros dos que ocupan un lugar especial. Nino Bravo y Raphael. El primero con una voz poderosa y canciones bellísimas como Cartas Amarillas y Libre se fue hace 46 años. El segundo, que esperemos viva y cante muchos años más. Cuando trabajé con ese maravilloso ser humano y periodista que es Carlos Chica aprendí a apreciar mejor a Raphael. Sobre el Divo de Linares dice Carlos lo siguiente: “Raphael es una construcción escénica de seis décadas de la que hemos sido testigos y notarios nosotros, sus idólatras. Raphael no es un cantante al que ves y aplaudes. No, es un idilio porque es imposible no rendirse ante sus incomparables capacidades interpretativas y vocales con las cuales ha desnudado en el escenario, la variopinta de sentimientos que nos ha atrapado a todos, en todos nuestros amores y desamores.” Hoy es viernes y algunas de las noticias de esta semana son motivo de vergüenza para los colombianos. Así las cosas, ¡mejor vámonos de plancha!