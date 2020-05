A un amable lector

En carta dirigida al director de LA PATRIA, el señor Álvaro Botero manifiesta su perplejidad por la columna, publicada el pasado 17 de abril, en la que presento algunos argumentos favorables a la idea de una renta básica universal: un ingreso incondicionado para todos los ciudadanos financiado con recursos provenientes de una tributación progresiva. Afirma el lector que ni a Maduro se la ha ocurrido semejante idea y que si Marx, Engels, Lenin y hasta Fidel Castro se levantaran de sus tumbas y alguien les contara lo que escribí, “seguramente se reventarían de la risa”. Sobre la referencia a Maduro puedo decir que me alegra no coincidir con un personaje que Alfredo Iriarte, si estuviera vivo, habría incluido en su libro “Bestiario Tropical: crónicas de dictadores”. Sobre la posible reacción de Marx y los demás no tengo manera alguna de controvertir lo que es apenas un enunciado contrafactual, como el que yo mismo acabo de hacer a propósito de ese querido escritor bogotano.

En su carta, Botero afirma que para financiar la renta básica propongo aumentar los impuestos a los ricos y añade, como atribuyéndomelas, estas palabras: “Y si a los grandes empresarios no les gusta, que se larguen”. Concluye su punto el lector diciendo que una vez se hayan ido las empresas del país “nos quedamos los pobres mirándonos las caras, pero lo importante no es la riqueza sino la justicia social”.

Es cierto que propongo aumentar los impuestos a los ricos. No es cierto que yo haya sugerido que las empresas sean prescindibles. Hay tres inexactitudes en lo planteado por el lector. Primero, hay muchos ricos que no son empresarios (rentistas, especuladores) y hay muchos empresarios (medianos y pequeños) que no son ricos. Segundo, la tributación no espanta necesariamente a la inversión productiva. En Dinamarca, los impuestos representan 33% del PIB. En cambio, si la tributación de un país es endeble, endebles serán también la provisión de servicios públicos, la seguridad, la infraestructura y la capacitación de la mano de obra. En Guatemala, la tributación representa poco más del 10% del PIB. Tercero, justicia social no es la redistribución de un pastel inexistente: los países mejor ubicados en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas tienen alto ingreso y baja desigualdad.

En Colombia la tributación no solo es baja: 15% del PIB, también es regresiva. El informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria de 2016, que retoma el notable trabajo de Facundo Alvaredo y Juliana Londoño, muestra que el uno por ciento de la población que recibe más ingresos (de hecho, ese uno por ciento recibe el 20% del ingreso total) paga impuestos solo sobre el 11,7% de lo que recibe. Las bajas tarifas sobre los dividendos personales y las múltiples exenciones y alivios tributarios, explican ese resultado. No todos los más ricos encajan bien en la categoría de empresarios. Se trata de rentistas que especulan en los mercados financieros y de tierras o que convierten su poder político en negocios con el Estado.

La propuesta de la renta básica ha vuelto a ser planteada por muchos como una alternativa en estos tiempos de coronavirus. Genera controversia. Sin embargo, los “vagos” no habría que buscarlos entre los pobres que recibirían un ingreso básico. Los “vagos” son todos aquellos rentistas que extraen de la sociedad muchísimo más que lo que aportan. En palabras de John Maynard Keynes, que vuelve a estar de moda en estos días, es necesario aplicarles, en términos económicos claro está, la “eutanasia del rentista”. Gracias señor Botero por sus comentarios.