Se rajaron los economistas locales

El domingo 10 de abril este diario consultó a cuatro expertos para hablar del mercado laboral colombiano y evaluar las propuestas de empleo de los candidatos. Tres profesores de economía de la Universidad Nacional y de la UAM, y un doctor en economía de la ciudad. Sus respuestas son de no creer.

El artículo empieza con la propuesta de Petro, que dice que el Estado será un “empleador de última instancia”. Es decir, propone que se contraten a todos los ciudadanos desempleados. El artículo no le echó números, pero veamos. En Colombia hay unos 3.2 millones de desempleados; si el Estado les pagara un mínimo con prestaciones, estamos hablando de más de 60 billones de pesos al año. Si le pagamos no uno, sino dos millones a los desempleados con título profesional, ya vamos en más de 80 billones de pesos, o unas diez reformas tributarias.

Para lograr eso habría que duplicar la tasa del IVA del 19% al 35%, pasar del 4*1000 al 9*1000 y todavía quedarían decenas de billones por encontrar. En resumen, la propuesta es absurda.

Dos expertos preguntaron cómo se iba a financiar, pero no advirtieron que la propuesta es imposible, además de advertidamente peligrosa. Otro dijo que era “interesante” y el último dijo que era una “propuesta keynesiana”, pero ahí Keynes no tiene nada que ver. Keynes dice que hay que aumentar el gasto público cuando hay problemas de demanda agregada, pero en este momento, con una economía recalentada, el mismo Keynes diría lo contrario. Es decir, ni lo uno, ni lo otro. Además del candidato, se rajan los expertos.

El artículo sigue con la propuesta de Fajardo. El crespo en su programa –al igual que el resto– habla de política industrial, formación para el trabajo del SENA, educación y ciencia. Un experto lo elogia diciendo que es el que más clara tiene la reforma laboral con referencia a unas propuestas que –además de Fico y Petro– las tiene hasta el Ingeniero Rodolfo Hernández; ¿en serio?

Eso sí, el más perdido de todos es el profesor Jhon Edward Hernández, que dice que Fajardo tiene una propuesta que “garantiza los derechos laborales”, pero cuando le preguntan por Fico dice que su propuesta del trabajo por horas “es riesgosa”. Muy raro, porque Fajardo, específicamente en la página 6 del documento “Programa Económico”, también la propone. No se explica uno cómo la misma propuesta le parece una garantía cuando la hace Fajardo y un riesgo cuando la propone Fico.

Y con eso entro en la última parte del artículo. Los cuatro expertos, cuando les llegó la hora de evaluar a Fico, mostraron que no hicieron la tarea. Todos cometieron el mismo error de criticar la propuesta de trabajo por horas cuando la hace Fico, pero no cuando la hace Fajardo.

Y, fuera de eso, la crítica tiene poco fundamento. La flexibilización laboral que critican los profesores se ha venido haciendo con resultados exitosos. El decreto 2616 de 2013 ya tiene una evaluación de impacto hecha por el Banco de la República que muestra que fue un éxito en empleo formal. Igual pasó con la reforma del 2012, que tiene evaluaciones de impacto con resultados positivos de la Universidad de Los Andes y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Tampoco sabe uno si se les pasó el artículo 193 de la ley 1955 de 2019. El apocalipsis que pronostican por permitir el pago por horas ya se debió haber materializado, porque con esa ley se reglamentó el pago por horas en Colombia a través del “Piso de Protección Social”. Desacertados, por supuesto, pero también desactualizados: el pago por hora ya existe en Colombia.

En este caso, el más pifiado de todos fue Diego Manrique, que dice que “La crítica es al empleo por horas, va en contra de las conclusiones de la Misión de Empleo”. Eso es falso. Si hubiera leído en detalle la Misión, especialmente el documento “Mercados Laborales Fragmentados” del PNUD, se hubiera dado cuenta que en la página 55 concluyen que es necesario la regulación del salario por horas. Es decir, Fico y Fajardo están alineados con la Misión de Expertos en Empleo, los cuatro profesores consultados por La Patria no lo están.