El juego hecho palabra

‘Un partido sin goles es como una tarde sin sol’ solía decir Francisco Villegas, técnico argentino del Once Caldas por allá en los sesenta, aunque es peor un domingo sin fútbol, y ya son bastantes con las emociones atragantadas.

‘Don Pancho’ -campeón tres veces con Deportivo Cali- tuvo varias frases populares: ‘Es más fácil encontrar democracias en el mundo, que punteros izquierdos’.

O ésta, a uno de sus arqueros: ‘Pibe, las pelotas que van cerca del palo, las que entran arriba en el ángulo, está bien, pero las que van afuera no me las meta en el arco’.

Acerca de la autoría es difícil saber a quién corresponden. A Jorge Valdano, por ejemplo, le endilgan el dicho de que ‘el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida’, que originalmente parece del orientador italiano Arrigo Sachi.

Son bastantes los enunciados famosos en este deporte. George Best, célebre atacante inglés, tiró uno sensacional: ´Gasté mucho dinero en coches, alcohol y mujeres, el resto lo malgasté’.

Gary Lineker, goleador de un mundial, sentenció: ‘El fútbol es un deporte inventando por los ingleses, juegan once contra once, y siempre gana Alemania’.

No faltan los arrogantes como el sueco Zlatan Ibrahimovic: ‘Para algunos es importante, a mí me da igual, no necesito el balón de oro para saber que soy el mejor’.

O Diego Maradona en su altivez con dejo de arrepentimiento: ‘Si yo no hubiera hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni de segundo’.

Alfredo Di Stéfano, icónico del Real Madrid que pasó por Millonarios: ‘Marcar goles es como hacer el amor, todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo’.

José Mourinho, el rey de la egolatría: ‘No soy un entrenador más, soy campeón de Europa, podéis llamarme The Special One’.

En cambio Pelé, reconocido por su sencillez, alabó el trabajo: ‘Dios me dio el don de jugar al fútbol, el resto lo conseguí porque me cuidaba y me preparaba’.

Cristiano Ronaldo piensa de forma similar: ‘El talento no lo es todo, lo puedes tener desde la cuna, pero es necesario aprender el oficio para ser el mejor’.

Igual Zinedine Zidane: ‘Puedes tener todas las virtudes en la piel, pero si no tienes suerte ni gente que te ayude en el camino, no te servirá de nada’.

Otros valoraron sus logros sin demeritar las condiciones de sus pares. Franz Beckembauer: ‘Cruyff era mejor jugador, pero yo fui campeón del mundo’.

Al ídolo portugués Eusebio le faltó algo: ´Fui el más brillante del planeta, el máximo goleador de Europa, lo hice todo, salvo ganar un mundial’.

César Luis Menotti, pragmático y revolucionario con su estilo clasista de juego: ‘De un buen futbolista puedes hacer un atleta; de un atleta no puedes hacer un buen futbolista’.

Para el entrenador italiano Marcelo Lippi, el colectivo es la esencia: ‘Bueno es quien pone su talento al servicio de los demás, hay futbolistas útiles, no indispensables’.

Para el escritor uruguayo Eduardo Galeano: ‘El fútbol es la única religión que no tiene ateos’.

De autor anónimo: ‘Si una mujer prefiere hablar de fútbol que de novelas, no las dejes ir’, y no olviden que ‘es más fácil cambiar de mujer que de equipo de fútbol’, no tengo idea quien la dijo, pero es absolutamente cierto.

Hasta la próxima…