Tiempo de adviento y Navidad, palabras que para algunos pueden sonar vacías, para otros pueden ser sinónimo de fiesta y reuniones familiares, para otros vacaciones; pero, cuál es el significado de esta época y qué relación tiene con lo que estamos viviendo. La palabra latina ‘adventus’ quiere decir venida. En términos cristianos, es la venida de Jesucristo; son cuatro semanas de preparación para el nacimiento del Hijo de Dios. Un período para tomar conciencia de dónde venimos, reconocer y valorar lo que estamos viviendo, y mirar el futuro con esperanza. Tomar conciencia de dónde venimos, es una invitación a mirar el pasado reconociendo que todos tenemos un origen común, somos seres humanos, hijos del mismo creador, llámese Dios o como usted lo nombre. No hay humanidad mejor que otra, somos simples mortales, que venimos de paso a este mundo para hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esto ya debería ser una razón para ‘aterrizar en la realidad’, cuando, por alguna razón, creemos que somos mejores o peores que otros; somos lo que somos y siempre tenemos la posibilidad de aprender y encontrar nuevos caminos.

Reconocer y valorar lo que estamos viviendo, para aprovecharlo, disfrutarlo, y agradecerlo, para vivirlo como tengamos que hacerlo. El mundo no es color de rosa y no se trata de pintarlo de rosa para ser felices, la propuesta es verlo con todos sus matices. Mirar el futuro con esperanza, para encontrar posibilidades y reconocer que, por difícil que sea el momento, siempre hay algo que se puede hacer; no depende de otro, solo de lo que cada uno quiera y pueda hacer.

Este niño, que nace el 25 de diciembre, mostró una forma de ser humano distinta a la que tenían los hombres de la época. Jesús no nació en un palacio, no vino como rey, no se vistió de seda y oro; nació en un pesebre, hijo de una mujer sencilla, creció en una comunidad pobre, se relacionó con prostitutas, pecadores, enfermos, niños, y en general, con los marginados de la sociedad; además, se reveló contra las leyes y tradiciones de la época que iban en contra de los más vulnerables. Con su ejemplo, enseñó una manera nueva de construir comunidad, devolviendo la dignidad a quienes no la tenían; empezando por las mujeres, que para ese momento y, como sigue sucediendo en muchas partes del mundo, eran consideradas inferiores, solo podían ser esposas, cuidar el hogar y obedecer. Jesús, como dice Enzo Bianchi, caminó con ellas, las invitó a ser parte de su comunidad, las nombró discípulas; ellas, sin perder su condición femenina, jugaron un papel fundamental en su obra y lo acompañaron hasta la muerte.

Si vamos a honrar la Navidad, que sea tratando de seguir el ejemplo de aquél que es el centro de esta época; con sencillez, menos ruido y más tranquilidad, para escuchar a los que están llorando, a los que sufren, a los que no tienen voz. Entendiendo que este es un período que invita a la solidaridad, no solo con los que son iguales a nosotros, los que ya lo tienen todo, los que tienen el poder y la autoridad, sino con aquellos que cada día están más desaparecidos de la sociedad, que quedan ocultos detrás de discursos y estadísticas que no siempre reflejan la realidad.

Estamos viviendo, como en la época de Jesús, situaciones complejas que reflejan el desequilibrio de una sociedad que se olvidó de reconocer el valor del otro, que descuida a los más vulnerables, que genera bienestar solo para algunos privilegiados, que centra el valor en el poder y el dinero, en cambio de generar inclusión y oportunidades para todos, y rescatar la dignidad de cada ser humano, para que se sienta parte de y pueda desarrollar todo su potencial. Ahora bien, no se trata de hacer discursos y escribir cosas bonitas, qué tal si cada uno de nosotros, en este tiempo de adviento y Navidad, se permite compartir este espíritu, no solo con sus seres queridos, sino con aquellos que se sienten solos y lo necesitan; esto es “poner una sonrisa en el rostro de otro”.