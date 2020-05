Un sentido para la crisis

Estoy convencida que las crisis y la adversidad son el mejor momento para reflexionar y tomar conciencia sobre la realidad, solo así podremos encontrar opciones para seguir adelante. Sin duda, la pandemia es una gran sacudida que hoy afecta a cada persona de este planeta. Situaciones complejas de la humanidad, como las guerras del siglo pasado, dejaron lecciones importantes ¿Cuáles son las lecciones que deberíamos empezar a leer en esta pandemia? ¿Seremos capaces de generar las transformaciones que se requieren? O ¿Vamos a tratar de recuperar el mundo del que venimos? Quiero pensar que, políticos, dirigentes, científicos, instituciones y sociedad en general, tendremos la capacidad de reflexionar y tomar conciencia sobre lo que necesitamos hacer diferente, en todos los ámbitos, con el propósito de avanzar en la construcción de un desarrollo realmente sostenible.

Sin embargo, el miedo generalizado, la angustia y la confusión que se generan ante esta incertidumbre podrían no ser buenos consejeros para tomar las mejores decisiones. Es posible que para algunos la prioridad sea sobrevivir y recuperar el dinamismo de la economía; para otros puede ser sacar la mayor ventaja de sus capacidades; para algunos puede ser tiempo de resistir y cuidarse de cualquier riesgo para su seguridad. Por supuesto, habrá quienes estén pensando que es momento para construir relaciones más empáticas, desde la vulnerabilidad que nos cobija a todos, de manera que sea la solidaridad la que nos lleve a la cooperación y co-construcción de un mundo más humano.

El análisis de los impactos de la covid-19 se enfoca generalmente en con prevención y salud física, evolución de la curva de contagio y comportamiento de la economía; un análisis que lleva al supuesto dilema entre salud y economía. Digo supuesto, porque no tendríamos que escoger; el propósito de la economía debería ser la calidad de vida y el buen vivir, y si no hay salud ¿De qué economía estamos hablando? Es como han dicho algunos, un falso dilema que hace visible una de las grandes contradicciones de un modelo de desarrollo individualista, con un ritmo acelerado enfocado principalmente en la competitividad, que sirvió como vía fácil para la pandemia.

Pero, ¿qué pasa con la salud mental de quienes hoy no pueden salir a la calle, no tienen ingresos, están aislados de sus seres queridos o conviviendo en espacios reducidos? ¿Cuántos están muriendo de hambre o se están quitando la vida? ¿Cuántos sienten que no tienen a quién pedir ayuda o si la piden se las niegan? La resiliencia, personal, organizacional y colectiva, debe pasar por una mirada profunda del ser humano y la forma en que nos estamos relacionando a través de los valores. Este es un asunto de vital importancia; es la cara de la intimidad que pocas veces ponemos en la conversación, por miedo, por vergüenza o por pensar que no es un tema importante. Si algo se está sacudiendo en este momento de la humanidad son los valores sobre los cuales estábamos construyendo el progreso; es hora de pensar en lo esencial, lo que da sentido a nuestra vida y al desarrollo de la sociedad; para aprender a conversar desde una escucha profunda donde no solo cuentan los datos que vienen del exterior, sino nuestras emociones, nuestros valores e intereses más íntimos, que nos permitan co-construir desde la empatía y la solidaridad.

Siguiendo la propuesta del Presencing Institute del MIT, cada uno de nosotros podría preguntarse ¿Cómo estoy en esta cuarentena? ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Cómo me siento interiormente? ¿Qué debería soltar y dejar ir? ¿Qué es lo nuevo que está empezando a aparecer? Un ejercicio que deberíamos compartir con quienes nos rodean, de manera que éste sea el comienzo de una transformación en la que unamos nuestras voluntades, capacidades y acción para la coconstrucción de nuevas formas de relacionarnos. A propósito de este tema he construido un blog www.vidaconsentido.com que espero sea un granito de arena para aportar a esta transformación, tanto en procesos de aprendizaje personal como para las organizaciones y la sociedad. También tenemos con La Patria Radio un programa que hemos denominado Radio con Sentido donde estamos ofreciendo a los ciudadanos herramientas para enfrentar la adversidad.