Para algunos la Navidad empezó en octubre, para otros en noviembre, aunque el día de Navidad es mañana, 25 de diciembre; la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, una fiesta católica con un mensaje valioso para toda la humanidad. Como dijo el papa Francisco el pasado 20 de diciembre, en una audiencia privada con el Secretario de Naciones Unidas, “la Navidad, en su genuina sencillez, nos recuerda que lo que cuenta verdaderamente en la vida es el amor (…) no podemos mirar para otro lado ante cualquier tipo de abuso contra los más pequeños (…) no podemos permanecer indiferentes ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana (…) clama a Dios el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo (…)”. En este encuentro, Francisco también hace referencia a la importancia que tiene la confianza en el diálogo entre las personas y las naciones, para construir un mundo pacífico.

El papa habla de confianza y diálogo, también el gobierno colombiano propone una gran conversación nacional, a través de encuentros ciudadanos con diferentes sectores sociales en todo el territorio. Un diálogo ciudadano, que se prolongará hasta marzo de 2020, sobre 6 tópicos: crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, paz con legalidad, medioambiente y fortalecimiento institucional. Una idea que parece interesante, aunque cabe la pregunta ¿Cuál es la conversación que se está planteando?

Podría ser que la propuesta del gobierno esté en la misma dirección que la del papa Francisco, lo que sería un buen primer paso, no porque sea el papa; el actual Obispo de Roma ha demostrado gran capacidad de conectarse con el dolor de los que sufren, dispuesto a escuchar, entender y acoger a todos, pensando más en lo que nos une como humanidad, que en aquello que nos separa desde el credo, la cultura y los intereses particulares. Ahora bien ¿Qué tan dispuesto y abierto está el gobierno para escuchar, no solo con la mente, sino con el corazón y la voluntad, a los inconformes, los que han sido marginados y excluidos a lo largo de la historia, los que tienen propuestas diferentes para la construcción de una mejor sociedad?

La confianza se construye o se destruye en la conversación, en lo que se dice y en lo que no se dice; y especialmente, en la capacidad de reconocer, valorar y escuchar al otro de una manera empática, esto es, con el corazón abierto y con la voluntad, con lo que realmente le importa a cada uno. Una gran conversación nacional, que contribuya a generar confianza y construir un mundo más pacífico, debería empezar por invitar a cada colombiano, desde el presidente, su equipo, y todos los colombianos, a tomar conciencia sobre lo que es relevante y mueve a cada uno, sobre el futuro que queremos para todos. Esta conversación necesita profundidad en la escucha, conexión con el interior y apertura para construir y caminar juntos.

Mañana, los católicos celebramos el nacimiento de un niño que realmente marcó la diferencia en la historia de la humanidad, mostrando una forma distinta de relacionarse y valorar a las personas; no por su conocimiento, su riqueza o su poder, solo por el valor y la dignidad que tiene cada uno desde su condición humana. Este día debería ser un llamado de atención, al menos para los católicos, sobre el significado de esta fecha, que como dice Francisco, no es otro que el del amor, un amor que cuestiona, que interpela e invita a tomar conciencia sobre la existencia del otro que no tiene las mismas posibilidades; un amor que hoy, como lo han dicho grandes hombres en la historia, hace falta en la sociedad. Amor con mayúscula, que no admite indiferencia, injusticia, corrupción y violencia, que surge del encuentro significativo con el otro; que implica salir de sí mismo para escuchar, aceptar, perdonar, cuidar y entregarse sin esperar nada a cambio. Esto es lo que realmente importa en esta época de Navidad, este es el amor que debería renacer hoy en cada corazón.