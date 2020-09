Tomar la temperatura

En noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, para promover y consolidar gobiernos democráticos en los Estados miembros y en el resto del mundo. El tema de este año es ‘Democracia y prevención de conflictos’, centrado en el fortalecimiento de instituciones democráticas que contribuyan a generar paz y estabilidad. Una propuesta que busca contribuir a la creación de sociedades resilientes que respeten la ley y los derechos humanos. Aunque para Naciones Unidas la democracia es un valor universal, está claro que no hay un modelo único de sociedad, más bien interpretaciones diferentes que comparten principios y valores como: libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, pluralismo y participación.

La salud de la democracia se mide a través del Índice de Democracia Global que elabora The Economist cada año, desde 2006. Este contempla cuatro tipos: completas, defectuosas, regímenes híbridos y regímenes totalitarios. El estudio analiza 167 países bajo 5 criterios: Procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. El diagnóstico, según el último reporte en enero de este año, dice que ‘la democracia está en retirada’; con un puntaje global de 5,44 sobre 10, el indicador más bajo desde que se inició la medición, y solo 22 democracias plenas en el mundo. Los primeros lugares son para los países nórdicos, con Noruega a la cabeza; mientras que, más de un tercio de la población mundial vive bajo regímenes totalitarios. La mayor reducción en el índice la tuvo China, debido a la discriminación de las minorías y otros delitos contra las libertades civiles que se derivan de la vigilancia digital. Colombia fue catalogada como ‘defectuosa’, con el puesto 45 y un puntaje de 7,13 sobre 10, que se explica en el informe por las protestas en contra del Gobierno, como consecuencia de falta de satisfacción y fracaso de la dirigencia para entender las preocupaciones de la población.

¿Cuáles serán los resultados el próximo año? No quiero ser pesimista, pero hay momentos en que es importante observar la realidad sin maquillaje para ver el panorama completo, tomar conciencia sobre la responsabilidad que nos corresponde, mejorar la capacidad de discernimiento y hacernos cargo de lo que sí podemos hacer como sociedad civil para aportar a las soluciones. No debemos seguir buscando culpables en todas partes o esperando a que otros, el Gobierno o un salvador, lo hagan por nosotros; tampoco nos podemos quedar en una actitud pasivo-agresiva, en la cual no hacemos nada, pero enviamos mensajes amenazantes a través de las redes sociales. Si seguimos así, la democracia, por no decir los ciudadanos de este planeta, vamos a terminar todos en cuidados intensivos, y no por cuenta del coronavirus. No parece razonable esperar a que la pandemia pase, porque según las últimas noticias de la OMS, solo hasta mediados del 2022 tendremos acceso a una vacuna ‘segura’. Esta es la nueva realidad, que necesitamos aceptar y aprender a manejar de la mejor manera, para que la temperatura no siga subiendo.

Tenemos el reto de sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Teniendo claro cuáles son los valores que soportan la democracia, es hora de preguntarnos por los nuestros y cómo estos aportan o no a la construcción de una convivencia sana y a una sociedad resiliente ¿Cuáles son mis valores fundamentales?, ¿qué me importa y me mueve cada día?, ¿cómo contribuyen mis decisiones y actuaciones diarias al fortalecimiento de la democracia? Los valores reflejan nuestras creencias, definen lo que realmente nos importa en la vida, se reflejan en nuestras decisiones y en la forma como nos relacionamos con los demás. Por supuesto que atender la pandemia y generar opciones para la reactivación económica son temas prioritarios; sin embargo, la salud de la sociedad y la propuesta de Naciones Unidas sobre territorios resilientes, plantea la necesidad de desarrollar procesos de formación y aprendizaje, enfocados en comprender, apropiar y llevar los valores a la vida diaria. El valor de la vida, la importancia del cuidado, la empatía y la solidaridad, entre otros, son temas prioritarios e inaplazables para sobrevivir a los retos actuales.