Incentivar a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto me parece una iniciativa muy interesante, necesitamos que tenga una excelente acogida y que cada ciudadano se haga responsable de ejercer su derecho. La pregunta que me parece más difícil de responder es ¿Por quién votar? Entiendo que se hicieron varios intentos por generar alianzas entre algunos candidatos, pero el resultado no fue positivo y producto de esto, como en otros años, estamos ante un ramillete de personas que seguramente tienen méritos para aspirar a las primeras posiciones de la ciudad y del departamento; lo que no tengo tan claro es si sus propuestas responden a lo que algunos quieren escuchar, o a lo que realmente necesitan los ciudadanos.

Cuando Harry Truman llegó a la presidencia de los Estados Unidos, en 1949, dijo que más de la mitad de la población del mundo vivía en condiciones cercanas a la miseria, con una vida económica primitiva y estancada: ‘producir más es la clave para la paz y la prosperidad y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno’. Muchas cosas han pasado en 70 años; sin embargo, los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión, violencia e inseguridad siguen siendo tema de preocupación en muchas regiones del mundo. La idea de un desarrollo enfocado solo en el crecimiento económico parece haberse agotado, y cada vez es más claro que, la solución debe involucrar otros temas que hacen parte de los intangibles de las ciudades.

Me pregunto si votar por el que tenga la mejor plataforma para el crecimiento de los sectores productivos, el mejoramiento del producto interno bruto y la competitividad de la ciudad-región, será la mejor opción para lo que hoy son los principales dolores de nuestro territorio. Qué bueno firmar un acuerdo por la economía y ¿qué tal si firmamos un acuerdo por el ejercicio responsable de la ciudadanía? ¿por una cultura ciudadana basada en valores? ¿por la salud y bienestar de todos, incluyendo los más vulnerables? Tal vez sería necesario que, además de firmar acuerdos, cada persona tome conciencia del valor y significado que tiene su voto, para qué está un gobernante, por qué es importante no solo conocer las propuestas de gobierno sino y, tal vez mucho más relevante, quién es como ser humano.

Maravilloso tener propuestas de gobierno ambiciosas y soñar con tocar el cielo en 4 años, pero tal vez sería mejor conocer si quien será nuestro alcalde o gobernador es una persona con principios y valores, un buen papá, hijo, esposo, hermano, miembro de su comunidad. No quiero votar por un súper héroe, quiero votar por un ser humano que reconoce sus debilidades y fortalezas, que sabe que puede llegar a ser tan vulnerable como el más débil y frágil de la sociedad, alguien para quien el rostro del otro no solo sea el espejo sino el dolor de los que sufren. Me gustaría saber cuáles han sido sus principales retos y cómo los ha superado, cómo reacciona frente a las dificultades, qué tan abierto está a escuchar y construir con los que piensan diferente. Y por supuesto, alguien a quien de verdad le importe la ciudad, la conozca y le interese el futuro; no se trata de tener resultados de corto plazo que después se convierten en costos y problemas para las siguientes administraciones, se trata de construir cada día el escenario de vida para los que hoy estamos aquí y los que vienen detrás.

Me gustaría poder votar por alguien con experiencia y con capacidades técnicas, a quien le interese y le importe el cuidado de la vida en todas sus formas; empezando por las personas y por supuesto el entorno, la casa común en la cual vivimos y esperamos que vivan las generaciones futuras. Ante esta gran responsabilidad, necesitamos gobernantes que puedan hablar con la misma fluidez dos idiomas, el técnico y el humano, o como dice Adam Kahane, el poder y el amor; ninguno de los dos solo es suficiente, porque el poder sin amor es abusivo, como decía Martin Luther King; y el amor sin poder se convierte en una organización de beneficencia.