Quiero compartir una historia del terapeuta y escritor argentino Jorge Bucay. Se trata de un pescador que cada mañana, antes del amanecer, va a la playa a preparar la red para la pesca del día, al entrar al río se tropieza con algo que parece un saco de piedras, se molesta mucho porque se da un fuerte golpe, después de renegar un rato decide que no va a dejar ese saco de piedras para tropezarse al día siguiente y para que otro se golpee; así que, empieza a sacar lo que para él son piedras grandes y pesadas, las lanza una a una, hasta que solo queda la última. En ese momento, empiezan a salir los primeros rayos de sol, que al caer sobre la piedra le muestran un brillo exagerado, tal vez no es una piedra común; al final descubre que tiene en su mano un trozo de oro macizo. Está desconcertado y bravo consigo mismo por el oro que tiró al río pensando que eran piedras ordinarias, al instante se da cuenta que no las botó todas y que aún tiene la última en su mano y ésta es un gran tesoro.

Esta historia tiene para mí un significado especial, por todas las veces que a lo largo de mi vida pensé que había perdido el mayor tesoro y ya no era posible continuar; pero, quién no ha tenido pérdidas, enfermedades, momentos complejos y dificultades de todo tipo que lo han hecho pensar que no había más oportunidades. En momentos así necesitamos, como el pescador, darnos cuenta o tomar conciencia, para reconocer y valorar lo que sí tenemos, lo que puede ser nuestra mayor riqueza, aquello que sin duda nos permitirá seguir adelante y comenzar de nuevo. El doctor Mario Alonso Puig, médico cirujano y conferencista reconocido en temas de liderazgo, creatividad e innovación, dice que en los momentos de crisis deberíamos hacernos una pregunta ¿Qué me estoy diciendo frente a esta situación? Las crisis, según el doctor Puig, son un llamado de atención para hacer un cambio fundamental, el resultado dependerá de si las vemos como una oportunidad para explorar nuevos campos o como una desgracia que nos impedirá avanzar. Es la valoración del evento lo que abrirá o cerrará posibilidades hacia adelante; no se trata de negar lo que ha pasado, sino de aprovechar al máximo toda la información que podemos obtener para seguir adelante.

En ocasiones tenemos tanto miedo frente a los cambios que nos paralizamos, esperando que la solución caiga del cielo. Tomando algunas recomendaciones de Puig y, desde mi experiencia, diría que lo primero que debemos hacer, cuando enfrentamos una dificultad, una pérdida o un cambio no deseado en nuestra vida, es aceptar, asumir la realidad y reconciliarnos con ella, puede que no nos guste, pero es lo que tenemos y pelear no es una buena idea; cuando aceptamos soltamos y cuando soltamos podemos tomar acción y mirar el panorama que se abre. Muchas veces confundimos la aceptación con la resignación y lo que hacemos es ocultar la frustración, rabia e incomodidad frente a lo que está pasando; según investigaciones médicas, esto hace que se aumente el cortisol, una sustancia muy negativa para el sistema inmunitario que puede traer serias consecuencias en la salud.

Un ingrediente importante, para salir de la resignación y pasar a la aceptación, es la gratitud que viene de reconocer y valorar todos los regalos que recibimos, aún en los momentos más difíciles; así como, las lecciones y aprendizajes que acompañan cada experiencia. La socióloga norteamericana Brené Brown dice que intentamos negar nuestros momentos difíciles para parecer más perfectos; sin embargo, nuestra perfección y autenticidad, provienen de la capacidad de integrar todas nuestras experiencias, incluyendo y especialmente, las más difíciles. Para ser coherente con estas reflexiones quiero decir que hoy me siento muy agradecida con la Ciudad, con el proceso Estoy con Manizales, con todas las instituciones, aliados y voluntarios que me permitieron acompañar este ejercicio de transformación colectiva del territorio, desde el año 2010. Hoy, más que nunca, creo que la tarea de aceptar, aprender y reinventarse es un ejercicio permanente mientras estamos de paso por este mundo.