La locura del ego

“Había un rey a quien la vanidad lo volvió loco; mandó construir en su jardín un templo y dentro de este una estatua suya en posición de loto. Todas las mañanas se postraba ante su imagen para orar a sí mismo. Un día decidió que una religión sin adoradores no era una gran religión; por eso, decretó que sus soldados, ministros y servidores se postraran una vez al día ante su estatua. Como esto no parecía suficiente, mandó a la guardia real para que trajeran las tres primeras personas que se encontraran en el mercado para pedirles que se inclinaran ante su imagen. Pensó que si eran sabios lo harían, y si no, debían morir. La primera persona fue un intelectual que pensó: ‘El rey está loco, si no me inclino me matará, es un caso de fuerza mayor, me postraré para salvar mi vida’. La segunda era un sacerdote, pensó: ‘El rey está loco y cumplirá su amenaza; soy un elegido y con mis actos siempre santifico al verdadero Dios, me arrodillaré’. La tercera era un mendigo que no se arrodilló. Ante la amenaza del rey, respondió: ‘Yo no me debo al pueblo, casi siempre me sacan a patadas de todos los sitios, no soy elegido de nadie y no tengo una imagen que cuidar; no creo que mi vida sea tan valiosa para hacer ridiculeces por conservarla; no tengo ninguna razón para arrodillarme’. El rey conmovido empezó a revisar sus propias posturas; mandó reemplazar el templo por una fuente, y la estatua por macetas de flores.” (Bucay, 2019).

El ego es una ilusión que nos impide percibir la realidad, nos lleva a imponer nuestro punto de vista, nos pone una fachada de perfección y nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Tal vez estés pensando en alguna persona a la que se le haya subido el ego, un dirigente, un familiar, algún amigo o conocido ¿Sabes qué? Eso también es ego. Pensar que es un problema de los demás, cuando en realidad puede ser mío. Cómo reconocer si el ego está distorsionando nuestra realidad: 1. Nos damos excusas para salir de la zona de confort, por miedo a enfrentar algo desconocido y/o por miedo a fracasar. 2. Necesitamos que los demás validen nuestras capacidades y logros para alimentar nuestra autoestima. 3. Pedimos constantemente la aprobación de los demás y nos sentimos mal porque no reconocen lo que hacemos. 4. Alardeamos sobre lo que tenemos, lo que sabemos o cómo nos vemos. 5. Tenemos que dar nuestra opinión, aunque no nos la pidan. 6. Buscamos siempre la perfección y queremos que los demás piensen que todo lo hacemos bien.

Para explicar qué es el ego, el escritor y sacerdote español Pablo D’ors, cuenta esta anécdota sobre una entrevista, de otro escritor español, al Premio Nobel de Literatura Gao Xingjian (2000), ante un auditorio de 500 personas, quienes estaban allí para escuchar al Nobel. Después de una introducción de 20 - 25 minutos, tomó 5 minutos más para formular la primera pregunta a la que Xingjian contestó: ‘Yo creo que sí’. Después formuló, durante otros 5 - 6 minutos, la segunda pregunta. El escritor chino respondió: ‘Creo que en este caso no’. El ego es una falsa imagen, una ilusión que construimos de nosotros mismos, pensando que el mundo gira a nuestro alrededor; es no reconocer que todos somos distintos y tenemos perspectivas diferentes de la realidad; es pensar que todo lo que se sale de nuestra forma de ver el mundo no existe o no tiene valor; es subirnos a un pedestal para mirar el mundo desde arriba.

¿Cuántos de nosotros creemos que por hacerlo correcto y no equivocarnos estamos ayudando a otros? Tal vez estamos cuidando o alimentando nuestro ego, buscando, como el rey del cuento, adeptos para nuestra ‘religión’, en cambio de abrir la puerta para ampliar las posibilidades y encontrar nuevas formas de caminar. Hoy más que nunca, es momento de revisar cuál es la intención con la que estamos aportando a la construcción de nuestra familia, comunidad, país, y planeta ¿Para que todos nos vean? o ¿Para poner un granito de arena que tenga sentido, aunque sea para uno? Tal vez no se trata de subirnos a un pedestal, sino bajar de él para aterrizar en una realidad, en la que, tristemente, cada vez hay más dolor, sufrimiento y exclusión, en cambio de felicidad, bienestar y acogida. Podemos admirar nuestra estatua o construir un jardín que todos puedan disfrutar.