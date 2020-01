Dar y recibir es una costumbre en Navidad, mensajes, regalos, abrazos y, como dice un amigo, caritas felices por todas partes; lo que, independiente de las creencias religiosas, genera un ambiente de armonía y felicidad. Sin embargo, me pregunto cuántas personas se quedaron sin recibir un mensaje, un regalo o un abrazo, cuántas sintieron que, en cambio de ser la época más feliz, era la más triste del año. Tal vez por la pérdida de un ser querido, por estar enfermo o tener a alguien enfermo en casa, por haberse quedado sin empleo, por no lograr las metas que se había propuesto, por haber tenido un año difícil y sentir miedo a que las cosas continúen igual; aunque, no tiene que ser igual.

Para algunos, el año nuevo es un cuaderno en blanco donde todo está por escribirse; sin embargo, el cuaderno ya tiene unas páginas llenas, unas más bonitas que otras, algunas con ‘mamarrachos’ de los que no nos sentimos orgullosos, pero al final, es el cuaderno que hemos ido llenando con el paso del tiempo; tal vez podría haber sido mejor, aunque seguramente hicimos lo que pudimos en cada parte del camino. De todos modos, hay historias inconclusas y páginas en blanco, llenas de posibilidades para plasmar las imágenes y palabras de una nueva realidad.

Empezar un año, un trabajo, un proyecto o una relación, implica reconocer lo que hemos construido, los retos superados, las capacidades y competencias desarrolladas, las personas que nos han apoyado, los temores, preocupaciones y rabias que hemos experimentado, y especialmente, entender que todo ha sido un regalo, que generalmente viene de la generosidad de otros. Cuando pienso en regalo, la palabra que aparece es ¡GRATITUD! No como una fórmula educada y casi automática de responder, sino como ese gracias que sale del corazón, cuando somos conscientes de la intención y el amor de quien lo entrega. Estar en modo gratitud es poner el foco en lo que tenemos y no en lo que nos falta o lo que hemos perdido, lo que nos lleva a reconocer que la vida es hoy, y no vale la pena desgastarse en tratar de cambiar lo que ya pasó, ni anticiparse a lo que no ha sucedido.

Hace poco leí una historia sobre la gratitud que puede ser interesante para este comienzo de año. Un muchacho se presenta a una entrevista para un cargo ejecutivo, el director general de la compañía le pone como tarea ir a lavar las manos de su mamá que, con su trabajo como lavandera, le ha pagado todos los estudios. Al tomar las manos de la madre para lavarlas, el muchacho se da cuenta que están muy maltratadas y empieza a llorar; después de lavarle las manos, decide continuar con la tarea de lavar la ropa que está pendiente. Al día siguiente, al reportarle al director de la compañía sobre su tarea, le dice ‘ahora ya sé lo que es el aprecio, sin mi madre, no sería el hombre que ahora soy; al ayudarla, aprendí lo difícil y duro que es tener tus propios logros’. El director lo contrata y le dice que, como gerente quiere una persona para quien el dinero no sea la motivación principal, que valore la ayuda de otros y conozca el esfuerzo de los demás para que alcancemos nuestras metas.

Cuántas personas han pasado por nuestra vida y han permitido que lleguemos donde estamos, a cuántos les hemos dicho gracias y a cuántos hemos ignorado. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros empezara el año haciendo una lista de todos los regalos que recibió el año anterior? ¿Cuántas personas aparecerían en esta lista? ¿Qué nuevas posibilidades se abrirían para este año si las contactáramos para decir ‘gracias’? ¿Cuál sería el regalo que nos estaríamos dando a nosotros al hacer este ejercicio? Esta es una invitación para abrir la puerta a ese lado humano que a veces se olvida en el corre-corre de la vida, para reconocer que las relaciones son mucho más que un intercambio comercial, para avanzar en el reconocimiento y valoración del otro que también necesita una palabra amable, una sonrisa o un abrazo.