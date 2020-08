Crisis de humanidad

El mundo cambió; es algo que no se puede negar y aunque quisiéramos que no hubiera pasado, está sucediendo y su impacto va más allá de la economía y la salud física. Hace poco, el secretario general de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, decía que ésta no es una crisis financiera, sino humana, “nuestra familia humana está estresada y el tejido social se está rasgando; la gente está sufriendo, enferma y asustada (…) hoy más que nunca necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos”. No solo el secretario de la ONU, dirigentes y líderes mencionan la necesidad de ser solidarios; sin embargo, parecería que estamos en un período autista de la humanidad, en el cual se está perdiendo la capacidad de dar y recibir afecto, hay preferencia por el juego en solitario, escaso contacto visual y falta de reciprocidad, que son síntomas del trastorno del espectro autista ASD (sigla en inglés) o autismo.

Sin embargo, no todo se le puede atribuir a la pandemia. Antes de ésta y derivado de un modelo de desarrollo centrado en lo económico, las relaciones ya tenían un sello mercantilista, donde: ‘Todo se vende y todo se compra’; lo que cuenta es el beneficio y la rentabilidad; el valor del encuentro se mide en función de los resultados materiales. En este contexto no queda espacio para el encuentro significativo con el otro, especialmente con el que es vulnerable, con el que sufre, con el que no tiene la capacidad ni los medios para hacer parte de esta dinámica ¿Dónde quedan la cercanía, el afecto, el apoyo, la solidaridad, y el amor, que son fundamentales para enfrentar exitosamente los retos y la adversidad que acompañan este tiempo de pandemia? Esta es una gran paradoja, cuando la regla para la protección de la vida es el aislamiento y la distancia física; mientras más se prolonga la cuarentena, más aumenta la incertidumbre, y con ella el sentimiento de vulnerabilidad, entendida como la necesidad de cuidado que tenemos los seres humanos, especialmente los que se sienten, o nos sentimos, más desprotegidos ante esta situación.

Es verdad que la tecnología ha sido un elemento fundamental para mantener el contacto y hacer posible la continuidad en algunas actividades; pero no todo funciona virtualmente o al menos, no de la misma manera, porque: No todos tienen una buena conexión a internet; en algunos o muchos hogares no hay equipos para toda la familia, cuando se tienen actividades simultáneas; es demasiado tiempo frente a la pantalla que se traduce en cansancio y deseo de terminar pronto; la conexión se debilita cuando todos encienden la pantalla, así que es mejor no verse; no todos tienen conexión o computador para comunicarse con sus seres queridos. No es lo mismo y no es mejor, es útil y práctico; pero no reemplaza el cara a cara, se pierde la cercanía y la calidez de un gesto, un apretón de manos, una caricia. Ni qué decir cuando hay un ser querido enfermo al que no se puede ver y cuidar o cuando se trata de hacer un duelo y no se puede tener un abrazo.

Hoy más que nunca, necesitamos generar un buen balance entre humanidad y virtualidad; entre bienestar y economía; entre poder y amor. Estar tanto tiempo frente al computador, buscando respuestas simples ante problemas complejos y generación de ingresos, puede llevarnos a una situación autista en la que nos concentremos tanto en nuestros problemas personales, que perdamos de vista que como seres humanos necesitamos de otros para sobrevivir. Somos producto de relaciones, crecemos al cuidado de una mamá o de una persona que hace sus veces, nos formamos de la mano de maestros que nos acompañan durante la etapa escolar, también por el afecto de la familia, los amigos y quienes nos apoyan a lo largo de la vida. Sobrevivir a esta pandemia no solo es protegerse del contagio, generar ingresos económicos y mantener el statu quo; es cuidar las relaciones de familia, amistad, comunidad y sociedad, que nos han permitido llegar hasta aquí, no con fines utilitaristas, sino porque son parte de lo que nos constituye como humanidad.