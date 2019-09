No hay candidata a la Gobernación de Caldas, ni a las alcaldías de 15 de los 27 municipios del departamento. En Caldas hay tres alcaldesas y una diputada y en Manizales una concejala. En los últimos 31 años, desde que en Colombia se implementó la elección popular de alcaldes y gobernadores, Caldas ha tenido dos gobernadoras Pilar Villegas y Victoria Eugenia Osorio y Manizales una alcaldesa, ésta última. En una investigación realizada por Ana María Mesa y publicada en su columna de LA PATRIA ella pudo determinar que solo 13 empresas con activos superiores a $23.000 millones son gerenciadas por mujeres.

En el debate sobre Agenda de género, así como en el foro Hablemos de desarrollo económico el candidato a la alcaldía de Manizales, Jorge Hernán Yepes político de profesión, tradición y familia, manifestó que a las mujeres nos da pereza liderar, que por eso no hay paridad en la representación política y pública. No, a nosotras no nos da pereza liderar, nos da miedo.

En su libro Mujer y poder, Mary Beard hace un estudio juicioso sobre las causas por las cuales las mujeres no hemos podido llegar a la paridad en los espacios públicos y no, no es por pereza. El escenario político ha sido dominado por hombres desde siempre y la retórica sobre lo público se ha construido desde las masculinidades. Por eso las mujeres que con algo de éxito participan en política se ven obligadas a sacrificar algunos aspectos de su feminidad. En términos generales, las mujeres nos sentimos excluidas de los escenarios públicos, porque no son cómodos para nosotras, porque somos discriminadas, porque nos toca probar y demostrar constantemente que podemos, que sabemos, que estamos calificadas. Aun así, son todavía muchos y muchas los que nos siguen tratando con condescendencia y desconociendo nuestra autoridad.

La senadora Paloma Valencia manifiesta que los horarios de la política no se adaptan a las necesidades de la gran mayoría de las mujeres. Este solo aspecto ilustra con amplia claridad la tesis de Beard. Las jornadas y los horarios de la política: sesiones de los cuerpos colegiados, reuniones partidistas y laborales, visitas a las regiones no se acoplan al estilo de vida de las mujeres que deben o quieren hacerse cargo de sus familias. Porque las mujeres hemos ido ocupando, cada vez más, los espacios públicos, pero los hombres no han empezado a hacer cargo de los espacios privados en esa misma proporción. Entonces, las mujeres tenemos ahora la posibilidad, la necesidad y el deseo de salir de la casa y desempeñar un trabajo o una profesión como cualquier hombre, pero tenemos que volver al hogar a cuidar de los otros miembros de la familia que no pueden valerse por sí solos, a hacer tareas escolares, a cocinar, a lavar la ropa, a hacer el mercado. Por cosas como estas, candidato Yepes, es que las mujeres no queremos asumir responsabilidades políticas, porque tenemos doble jornada, porque no podemos cuidar de los nuestros en los horarios en los que se reúnen los hombres de la política y de los negocios, mientras las mujeres de sus familias se encargan de los niños, los ancianos, la comida y la limpieza. Como no vamos a tener pereza, candidato Yepes, si es que estamos agotadas.

Aún a pesar de estas dificultares, es fundamental que las mujeres tengamos mayor participación en la política, no solo porque somos la mitad de la población y no estamos representadas en esa misma proporción. Sino también porque si dejemos estos espacios mayoritariamente a los hombres las necesidades, perspectivas, gustos e intereses de las mujeres seguirán siendo interpretados por los hombres y ellos podrán seguir argumentando, sin mayores manifestaciones en contra, que las mujeres no nos interesamos en la política por pereza y no por miedo.

Fui testigo de la dificultad que tuvieron los partidos políticos en Caldas para encontrar la cantidad de mujeres necesarias para cumplir con la ley de cuotas, la política es un espacio hostil para las nosotras. Aun así, hay excelentes candidatas en todas las listas y en todas las ideologías políticas representadas en estas elecciones. En este sentido, la invitación es para que las mujeres hagamos el ejercicio juicioso de investigar sobre las candidatas para las alcaldías, la asamblea de Caldas y los concejos de los municipios y que entre mujeres nos apoyemos para que nuestra representación sea real y nuestra voz, intereses, preocupaciones y necesidades sean tenidas en cuenta, no solamente prejuzgadas por los hombres en el poder. La manera más eficiente que tenemos para romper la brecha entre hombres y mujeres en la participación de los asuntos públicos es apoyándonos entre nosotras.