Querido y respetado estudiante

Recordarás que el viernes 15 de mayo, se celebró el Día del profesor. Debo decirte que me enorgullece ser profesor. Para mí es el oficio más importante del mundo. Justamente por esto, creo que la celebración debía ser contigo. Soy porque tú estás. Hemos ido construyendo una relación basada en la confianza. Tú confías en lo que te muestro en clase, y confío en que te servirá para tu vida; y lo que recibo de ti me sirve para mi vida. Es una relación ética. Aristóteles decía que se estudia ética no para saber qué es la virtud, si no para ser virtuoso. Y cómo las crisis nos develan la fragilidad, la vulnerabilidad y la ambigüedad de nuestra existencia, quizás de esta época podamos aprender la virtud de ser solidarios y respetuosos.

Y en medio de todo esto, querido estudiante, reconozco que no solo la pandemia te ha producido angustia y desesperanza, también el exceso de tareas que te he dejado en nuestros encuentros por las plataformas tecnológicas. Reconozco que he sido no solo extenso, si no también intenso. Y sé que en más de una ocasión has sentido que te pierdes en el bosque. Si te sientes así, te aseguro que lo que aprendas será invaluable. Perderse requiere aprendizaje. No te preocupes si sientes que te falta tiempo para dar cuenta de los contenidos de las asignaturas. Tranquilo, el cumplimiento académico lo iremos solucionando poco a poco. No te preocupes.

No quisiera que te preocuparas porque muchas personas te dicen que tienes que ser productivo y competente; ellas se mueven en la lógica de la utilidad y del éxito. Estas lógicas de las competencias arrinconan el plano vital del amor, de la amistad, de la solidaridad misma… Créeme si te digo que hay vida en lo que parece inútil. Lo que nos hace humanos quizás sea más útil que la mejor ecuación matemática, que busca crear patrones de comportamientos para fortalecer una sociedad de la vigilancia, en la que la privacidad pierde toda importancia.

Quiero decirte que este encierro me parece un momento ideal para encontrarle otro sentido a la vida. De hecho, cuando este encierro se termine -realmente no sé cuando y no creo que sea pronto-, no seremos los mismos; de hecho, ya no lo somos. Por esto, me gustaría saber lo que piensas, pero no de las clases, de la vida, de cómo podemos salir juntos de esta situación. Estoy seguro de que habrás pensado, por ejemplo, en la importancia de cuidar y preservar la tierra y el agua; en cómo debemos asegurar la cadena alimentaria. Te habrás dado cuenta de que hay muchísima gente, en muchísimos lugares, haciendo cosas y cambiando su propio mundo. Alguien alguna vez habló de la revolución de las pequeñas cosas. Y creo que también habrás aprendido que la vida es maravillosa, contingente… finita; que no hay verdades absolutas; que nos transformamos constantemente y que podemos vivir una vida creadora, aunque no sepamos en dónde está el centro y que vivimos en lo incierto, lo cual no es tan malo. Y no lo es, porque lo desconocido nos abre las puertas a la duda, y dudar es pensar. Justo lo que más necesitamos en estos momentos de encierro: pensar y recordar, es decir, “volver a pasar por el corazón” (como bien lo decía Eduardo Galeano), lo que hemos sido y lo que queremos ser. Quizás, otra de las grandes lecciones de esta pandemia es que estamos aprendiendo que la vida, el amor y la amistad no se conjugan con la velocidad, necesitan tiempo. Las cosas tienen su tiempo, su lugar y su gente.

Querido y respetado estudiante, quiero decirte que la pandemia nos ha obligado a mirarnos de nuevo a los ojos y sentir cuánto nos necesitamos.

Recibe un inmenso abrazo de agradecimiento por permitirme cumplir con mi sueño de ser profesor. Tu presencia en la academia me honra. Espero volver a verte pronto.