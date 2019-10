Si miramos con algo de atención (una lupa puede ayudar) la Caverna del filósofo Platón, nos daremos cuenta de que se parece mucho a la dramaturgia que hacen las empresas que se dedican a hacer encuestas. A espaldas de quienes se encuentran sentados y amarrados con cadenas, y como si presenciaran una obra de teatro, hay una especie de fogata que ilumina un camino que está soportado por un muro no muy alto. Los cautivos ven pasar, sobre el fondo de la caverna, sombras parecidas a personas que transportan cosas y que dan la impresión de que hablan entre ellas. Lo que los prisioneros ven no son cosas reales, sino figuras silueteadas.

Uno de los cautivos sale de la caverna. Y cuando sale, una luz muy fuerte, que ya no es la de la fogata, lo enceguece, por lo que al principio no puede distinguir nada con claridad. Luego, comienza a ver que hay otra realidad muy distinta a la que veía en la Caverna; y cae en la cuenta de que en ésta solo hay ilusiones con las que ha construido unas formas de conocer, y que son bien diferentes a lo que hay afuera.

Ahora. Imposible negar que las estadísticas son herramientas importantes en investigaciones de mercados; éstas recolectan opiniones de personas y convierten datos cualitativos en cuantitativos, para que impacten en la percepción de las personas y se determine una intención de voto. El asunto delicado es que si las percepciones pueden determinar el voto, no conviene olvidar que éstas son fáciles de manipular. En clave freudiana, las percepciones son ilusiones del ego, y no puede confiarse en ellas para decidir qué es lo real. Todo lo que se ve y se termina por creer, no siempre es verdad. Y, dadas las condiciones en las que se mueven las campañas políticas en este país, las encuestas terminan convertidas en teatros de ilusiones, de apariencias, como la caverna platónica, que es un teatro de sombras.

En las alegóricas caverna platónica y encuestas nada es transparente. En ninguna de las dos se encuentra información cierta. Hay que salir de la caverna, es decir, hay que salir de las encuestas para descubrir por sí mismos, qué es lo que es real y qué no. Esta masa multimedia de la información es un híbrido de datos, de imágenes, de figuras.

Salir de ambas cavernas, es un deber ciudadano. A estos mundos virtuales les falta la resistencia de la realidad. Son medios que pretenden hacer creer en promesas que después se desvanecen como todo lo sólido, cuando no tiene consistencia, porque carece de honestidad, de sinceridad… valores que no se encuentran en las cavernas, porque allí solo hay sombras “llenas de infinitas amarguras…”, y que caminan solas acompañadas de aquellos que creen lo que quieren creer.

¿Qué hay afuera de estas cavernas mediáticas? Pues ciudadanos que “andan diciendo por ahí” cómo es que pretenden gobernar: unos, preservando el statu quo (como si no estuviera lo suficientemente desacreditado); otros, soberbios que, con voz altisonante, esconden que lo que proponen no tiene asidero real; unos más, que dicen de manera serena que es importante caminar juntos, sin exclusiones, cuidando la naturaleza y cultivando la “humana humanidad”, para apropiarme de una hermosa expresión de la Hna. Rectora de la U. Católica de Manizales.

Si usted amable lector decide salir de la caverna mediática verá que, una vez que recobre su vista enceguecida por la luz artificial que le producen las encuestas, no le será difícil encontrar candidatos al Concejo de Manizales, a la Asamblea de Caldas y a la Alcaldía, que tienen propuestas serias y que quieren ejercer -y de hecho lo hacen- otras formas distintas de hacer política y de gobernar.

Yo me encontré con un Andrés Felipe Betancourt, decente, serio, y que no tiene más pretensiones que hacer de esta ciudad un territorio más habitable para nosotros, nuestros hijos, y los hijos de estos.

Lo invito para que cumpla su deber ciudadano de salir de la caverna y buscar a sus candidatos, esos que son reales, de carne y hueso. Tan solo preste algo de atención y escuche. Los encontrará.