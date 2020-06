Empresarios, universitarios y pandemia (II)

Hice en mi anterior columna, una invitación expresa a los empresarios de Manizales para que pensaran no solamente en sus trabajadores (por supuesto, es su deber), sino también en los estudiantes universitarios. El mensaje estaba sustentado en que muchos de ellos, quizás la mayoría, habían pasado por las aulas de una universidad; y en que quienes actualmente adelantan sus estudios superiores, quizás no puedan continuarlos porque no cuentan con conectividad ni con los dispositivos necesarios, a pesar de que es un derecho. En un futuro cercano podrían formar parte de sus empresas, sin dejar de mencionar que algunos tendrán sus propias empresas, con lo que seguramente fortalecerán el universo empresarial.

Claro, hay otra lectura del asunto: todos los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, también la están pasando mal. A estas alturas pienso que no hay alguien que no crea que esta crisis no es solo sanitaria.

En las ciencias sociales y humanas se la denomina como “hecho social total”, toda vez que ha puesto en jaquea todas las organizaciones, así como a todo tipo de relaciones sociales, incluidos sus valores. No obstante, los “grandes” empresarios, sobre todo aquellos que manejan emporios, no pueden continuar con este modelo económico neoliberal que han apoyado y los ha beneficiado a costa de, entre otras, la privatización del sistema de salud y de los continuos intentos también de privatizar totalmente la educación pública. Deben caer en la cuenta de que esta pandemia les obligará, al igual que a los gobiernos, a invertir mucho más de lo que han dejado de hacer en educación, salud y en la protección de la naturaleza misma.

La economía y el mundo financiero están sufriendo una seria crisis, por lo que algunos expertos economistas ya profetizan que por lo menos 170 países tendrán un decrecimiento en este 2020. Toda una tragedia económica. La pregunta es si muchas empresas perecerán por causa de la pandemia o por la inactividad a la que están siendo sometidas.

Es claro que hay un antes y un después de esta pandemia. Todo está cambiando y cambiará todavía mucho más las relaciones económicas y productivas: las empresas deberán redefinir sus propósitos misionales y pensar muy seriamente en su responsabilidad corporativa y en el impacto que tienen sus diferentes procesos productivos y comerciales sobre los stakeholders y los ciudadanos en general; hecho que también implicará que deben repensar sus modelos de liderazgo. Me parece que deberían transitar a organizaciones que tengan como prioridad fundamental el considerar lo que es valioso para la sociedad en su buen vivir, vivir bien, y no solo y exclusivamente en el valor del capital. Esta pandemia los debería tener considerando, al menos tres cosas: planificar el regreso al trabajo, aprender la lección que está dejando la crisis, y diseñar un camino hacia adelante. Pensar solo en el retorno al trabajo sería un error. Me parece que quizás su mayor prospectiva podría estar en no pretender detener la crisis de manera acelerada, sino en diseñar estrategias que los lleven a establecer un modo de sostenibilidad de manera dinámica. Y esto conlleva no planificar sobre la base de lo que los colaboradores y trabajadores han hecho antes de la pandemia, sino en lo que han sido capaces de aprender de ésta, con el propósito fundamental de ver en ellos su resiliencia y su capacidad de adaptarse a nuevos cambios en nuevas incertidumbres, mucho más que en sus certificados de estudios.

Por obvias razones, este diseño también depende de las decisiones de los gobernantes, de que éstos demuestren planes serios y rigurosos que permitan una desescalada gradual, facilitándoles los estímulos indispensables para su necesaria rentabilidad y supervivencia. Con todo, me parece necesario reconstruir la confianza en los empresarios (pienso mucho en los pequeños y medianos) máxime porque deben diseñarse estrategias para hacer compatibles la seguridad de los ciudadanos con el sector productivo, académico y económico.