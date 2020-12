Que las hay, las hay

Al finalizar la tarde, en el cielo se empezaron a mover unas nubes negras, de las llamadas Cumulus Nimbus, tomando la forma de una escoba larga con un penacho en el extremo, que se desplazaban desde el occidente y al mismo tiempo se observó una cortina medio gris indicando el desplazamiento de un aguacero, que venía desde el oriente. Cuando se encontraron, hubo una tormenta de truenos, rayos y centellas, se sintió un estruendo o batacazo y el ambiente se llenó de un fuerte olor similar al azufre. Esto hizo que un pájaro barranquillo se erizara y sus pelos de la cabeza se pusieran de punta y que una mirla pantanera quedara como una estatua y que los azulejos volaran hacia sus nidos en bandada y que nosotros nos encerráramos en la casa, para aguantar la noche de las brujas, en el calor del hogar, para una noche de tormenta muy poco frecuente en Pueblo Hondo.

A la mañana del domingo, nos dimos cuenta que había caído un derrumbe en la carretera. Nada de raro pues en épocas de lluvias fuertes y prolongadas es muy común que se desprendan trozos de suelo y taponen las vías. Nos fuimos con palas y azadones para destapar la carretera y al llegar vimos que el desprendimiento había sido de un árbol de más o menos 13 metros de largo, de ramas abiertas largas, de hojas verde claras, de tallo redondo y de color inicial como verde amarillento, pero que como consecuencia del fenómeno estaba quemado. Nada raro pues algunas veces los rayos, caen sobre los árboles y los queman. Pero al mirar la situación con un sentido más peculiar y detallado, empezamos a notar cierto ambiente como medio misterioso, empezando por el árbol caído. Su nombre común en la zona cafetera, es zurrumbo. Palabra que uno no asocia con ninguna palabra que detalle o haga alusión a un lugar, o un color, o una cualidad, no, es simple y llanamente zurrumbo. A mí me pareció que esa palabra escrita con ese y separando las sílabas podía dar la indicación de un mensaje o sea su rumbo, su camino, su sendero, su estilo, su porvenir, su vida. Pero era simplemente mi opinión, porque ese árbol en la Costa Atlántica tiene el nombre de majagua y hasta tiene una canción muy conocida en especial, para estas calendas cercanas a la navidad y que dice: encontraron a don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con majagua, flotando dentro del agua, que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron, que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo. El nombre de majagua, hace referencia a que con la corteza de este árbol, se pueden sacar unas fibras para hacer lazos, cabuyas o cáñamos. Otro punto para aumentar el misterio.

Resulta que el nombre de esta árbol, en latín o sea su nombre científico es Trema que significa hueco, orificio o perforación, pero que uno puede asociar con trama o con traba y es ahí en donde empiezo a elucubrar o a imaginar o a adivinar o a recibir datos desde la cocorota o cerebro que llaman, pues este árbol de flores blancas, hojas en forma de lanza con bordes aserrados, pertenece a la familia de la mariguana, o sea es familiar de la famosa cannabis. Sí parcero, es de la familia de la mata que mata, pero mata bacana. Es familiar de la maracachafa, de la mota, de la yerba o de la mona. Uy brother, ese evento me tramó, me puso mosca. ¿Por qué precisamente cae ese rayo, sobre un familiar de la muy famosa y popular marimba? ¿Por qué no cayó sobre otra planta? ¿Por qué tuvo que suceder, precisamente, el día de celebración de las brujas? Uy hermanito, eso me dejó cabriado y pienso que fue un mensaje subliminal, que vino desde arriba, del infinito, del éter, de las sombras, de lo oculto, del reino del misterio, para dejarnos un mensaje o una razón. Pero, ¿cuál es el mensaje?

Discúlpenme señores y señoras pero creo que la caída y la posterior quema del árbol nos está diciendo que algo importante está en nuestras vidas, en nuestros rumbos. ¿Qué será, será?, mejor dicho ese es un dilema como para Sherlock Holmes o para Holmes el nuestro, en su ministerio o misterio de Defensa. (continuará)