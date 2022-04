Protección de la vejez, tema de justicia y no de politiquería

El lío profundo de las pensiones en el país no está en los Fondos de Pensiones como tales. Sino en la insuficiente cotización que hay para las pensiones. Sencillamente los ahorros que se hacen con esas cotizaciones no alcanzan a formar un fondo patrimonial suficiente para dar cuenta de una pensión digna y permanente para los jubilados. Lo peor es que 3 de 4 adultos mayores está desamparado en el país. El tema pensional en el país es un tema de profunda justicia social. Los dos sistemas existentes Colpensiones y los Fondos Privados no llegan y además exigen muchos recursos del presupuesto para lo que están alcanzando a hacer, particularmente por el caso de Colpensiones.

¿Por qué las pensiones de Colpensiones son más altas en general de las de los Fondos Privados? Sencillamente porque anualmente el gobierno del presupuesto nacional destina un alto rubro para cubrir el faltante. Para pagar a los actuales pensionados hay un hueco de 18 billones, para pagar a los actuales cotizantes el hueco es de 300 billones. Lo que son montos inmensos que hacen que el gasto social del Estado se focalice en pensiones y no en necesidades más apremiantes de salud, educación, agua potable, vivienda, etc de los sectores más pobres del país. En los fondos privados las pensiones que están por encima de dos mínimos tienden a ser un 30-40% del último salario aproximadamente. Mientras que las de Colpensiones superiores a esos dos salarios mínimos tiende a ser del 60-70% del promedio devengado en los últimos diez años. Así pues, el problema está en el nivel de cotización que se hace que es bajo en ambos sistemas. En el caso del sistema público de Colpensiones tiene la financiación estatal. En el paso del privado no hay financiador de subsidio, solamente para las pensiones que queden por debajo del mínimo.

¿Cuál es el ahorro pensional que manejan los Fondos Privados? El ahorro de todos los cotizantes en la actualidad es del orden de 350 billones de pesos. Y es bueno resaltar un dato que dio el ministro de Hacienda recientemente: el 70% del ahorro actual corresponde a los rendimientos que han generado los ahorros de los trabajadores. Y esta es la plata que un candidato presidencial le puso los ojos encima, y quiere pasarla a las arcas oficiales. ¿Y eso, por qué ese interés? Primero, ese ahorro de 350 billones representa el 30% del PIB del país de todo un año, es decir, casi una tercera parte del valor de la producción de todo un año en Colombia. Y es más o menos igual a todo el presupuesto nacional anual del Gobierno (2022) que es de 350 billones. Es mucha plata. En segundo lugar, ¿el interés es poder gastarlo y poder hacer un gobierno de muchas realizaciones y subsidios por todos lados para poder eternizarse en el poder? ¿Quién sale perjudicado? El Estado pues queda con una obligación con todos los pensionados futuros sin capital para pagar sus pensiones.

¿Y es que en la actualidad la plata ahorrada en los fondos no hace nada? Por una parte, está rentándole al trabajador para generar recursos para su pensión. De otro lado, los Fondos hacen muchas inversiones tanto en el mercado de capitales (comprando acciones de empresas o títulos) o en inversiones, directas o indirectas, para financiar infraestructura, vivienda, logística de transporte, etc. Es decir, la plata le está sirviendo al aparato productivo apalancando la economía nacional.

El sistema pensional necesita una reforma para que él mismo genere los recursos necesarios para las pensiones de quienes han cotizado. Esto sí que se vuelve más urgente, en un país que está envejeciendo y que requiere tener un gran ahorro para poder pagar las pensiones en un horizonte de ampliación de la expectativa de vida. Además, la reforma tiene que ver con el problema más grave: sólo 1 de cada 4 personas mayores tienen pensión en Colombia. Tenemos un problema muy serio. Por ello, el problema no está en los fondos privados, estos son una parte de la solución. Necesitamos que todos los adultos mayores tengan su pensión. Obviamente se requerirá de un subsidio, pero éste hay que centrarlo en los más pobres y no en los más pudientes de altos salarios que están en Colpensiones y que son subsidiados por el presupuesto.