“Cada vez somos más los que pensamos que la desaparición de cualquier religión representa una pérdida lamentable y triste para toda la humanidad. En toda auténtica re-ligio, al igual que en toda cultura, hay experiencia humana acumulada desde siglos, quizás milenios, que debiera preservarse como un tesoro vivo -no como un tesoro de museo- …”. Con esta perspectiva el padre Vicente Durán, jesuita filósofo y profesor de la Universidad Javeriana, presenta un ensayo maravilloso titulado “Comprender la religión”, cuya lectura sugiero, pues da una visión con un enfoque muy valioso sobre las religiones, máximo en el mundo actual donde hay muchas personas que consideran todo lo religioso como algo mítico y anacrónico, o peor aún, sencillamente que lo ven como algo que no vale la pena.

Es un ensayo de lectura muy agradable y que de forma sencilla apuntala los nodos fundamentales para comprender las religiones. Y que en el fondo da un mensaje muy importante a la sociedad: conservemos las religiones. Las religiones como expresión de lo que creemos, están totalmente mezcladas con lo humano, con la historia, con la vivencia de la humanidad. Sin embargo, no es fácil comprender hoy las religiones, no solamente por el gran número que existe, sino también por la paradoja: “la religión no parece ser algo que deba, quiera o pueda ser comprendido… para unos, comprender la religión no es interesante; para otros, no es posible”. Pues, bien, el ensayo Comprender la religión, es un muy buen ejercicio de ese esfuerzo para dar entender y gracias a ello valorarla. Considero que el fruto de su lectura es la toma de consciencia sobre el rol y significación que tienen las religiones en la historia humana.

Termina el padre Durán su escrito invitando a las religiones a unirse a la tecnología: “… es completamente legítimo y conveniente que en el mundo moderno las religiones adapten muchas de sus prácticas a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías…”. La revolución digital debe transformar las vías de comunicación. De otra parte, hace una llamada a la necesidad de reformular sus doctrinas para que puedan ser entendidas: “… que amplíen y reformulen muchos de sus dogmas para que puedan ser comprendidos por hombres y mujeres con mentalidades modernas”, en efecto, la necesidad de actualizarse en la expresión es fundamental para entrar en diálogo fecundo con las nuevas generaciones. Y finalmente, sostiene que para mantenerse en el futuro deben no caer en mundanizarse: “… no perder de vista lo que quizás ellas y solo ellas le aportan a este mundo, que no es ni la moral, ni la estética, ni la defensa de nuestra casa común. Deben en ese sentido, seguir siendo las conscientes portadoras de algo verdaderamente indecible que proviene de lo más alto del cielo y que de muchas formas las vincula y emparenta con las prácticas religiosas de nuestros ancestros más remotos”.

Los invito a que se den la lectura de este ensayo que nos da una mirada bien interesante para comprender la religión.