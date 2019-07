El papa Francisco es un personaje inspirador. Esta es una de sus principales características y que está dejando huella en su pontificado. Recientemente se publicó un libro que se llama “Diez cosas que el papa Francisco propone a los sacerdotes”, que podría ser extensivo a muchas de estas profesiones que decimos tienen una vocación de servicio. Son diez consejos que buscan que el apóstol sea más entregado.

Los diez consejos los ha expresado en distintos escritos y discursos, y tienen como denominador común el celo apostólico, es decir, el cuidado, empeño y dedicación al ejercicio de su misión. Es decir, es una invitación a jugársela a fondo por ese oficio escogido.

Primero. Métanle el corazón y el hombro a aquello que hace, encuentre su lugar en la vida. Es decir, no dejen que la rutina mate la pasión.

Segundo. Acompañe a los otros a tomar buenas decisiones, a discernir correctamente. Si se quiere, se trata de acompañar a los otros en la toma de decisiones, que aprendan a leer su propia conciencia para tomar decisiones, partiendo de la gran confianza que se debe tener en Dios.

Tercero. Conservar siempre la Oración. Para poder compartir hay que experimentar en cuerpo propio, por ello, es tan importante no dejar marchitar la luz interior de cada uno. Sino que al contrario, se fomente y proteja esa intimidad con Dios en la oración.

Cuarto. Tener una presencia de relación de doble vía con la Virgen María. Mirarla como madre.

Quinto. No perder el celo, siempre tratar de hacer, nunca desfallecer. No quedarse quieto, mantenerse en la acción, persistente. Tener coraje y aguante. También se puede leer como amor que se concreta acciones.

Sexto. Mantener la cercanía y disponibilidad con la gente. Estar al servicio generosamente. No hacer acepciones de persona, incluir a todos, no dejar a nadie excluido.

Séptimo. Conservar el buen humor. Hay que transmitir alegría y felicidad.

Octavo. Ser misericordiosos en la confesión. Si se quiere, ser misericordiosos ante los errores humanos. Proteger a la persona y no reducirla a sus errores.

Noveno. Hablar a la gente al corazón. No solo razones, sino hablar desde el amor.

Décimo. Reconocerse en su pueblo. En su gente para la cual está enviado. Sentirse profundamente vinculado con el rebaño. En otras partes, el papa exhortaba a los sacerdotes a que tengan olor a oveja.

Estos diez consejos, pueden ser aplicados para un educador, para un médico. Diez consejos que ponen en sintonía a un líder con su grupo.