Una vivienda digna para cada familia caldense

Todos necesitamos al menos tres cosas materiales: comida, vestido y un techo. Sí, en ese orden. Hasta las personas más pobres se las arreglan como pueden, para conseguirlas. Lamentablemente, en ciertos casos cuando no lo pueden hacer, algunas personas recurren a sustancias psicoactivas que les permiten soportar sus condiciones de pobreza que, además, las convierte en personas marginales para la sociedad que incluso de una manera inaceptable los llegan a tildar de “desechables”, palabra que por cierto está fundamentada en la discriminación y podría llegar a considerarse violencia social.

Cuando el 80% de la población colombiana vivía en el campo, era más fácil suplir estas tres necesidades, pero con la industrialización y desarrollo de grandes ciudades, en el campo y de acuerdo con el censo del 2018, hoy sólo queda el 20% de la población, lo que significa que los grandes cordones de pobreza están en las ciudades intermedias y grandes. En el 2018, según el DANE, el déficit habitacional de Caldas era del 29,7%, es decir, el 30% de las familias caldenses no tenían vivienda a pesar de que la Constitución de 1991 expresa muy claro que: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna”. Cuando hablamos de vivienda digna, se supone, estamos garantizando núcleos humanos que puedan vivir en paz y en armonía.

Mi visión como gobernador está completamente ligada a este tema, porque, como muchos saben, soy un orgulloso arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Caldas, y la vivienda digna para los caldenses hace parte de mis más íntimas preocupaciones. Hoy lo vuelvo a decir y lo seguiré repitiendo durante mi Gobierno: mi programa bandera es la vivienda, es la vivienda digna para miles de caldenses que hoy no la tienen.

En tiempo récord e histórico y en medio de la pandemia, ya tenemos listos, en caja, $25 mil millones con lo que logramos hacer el cierre financiero por $62.500 millones para construir 1.000 viviendas en 10 municipios. Mi meta es subir a $100 mil millones, para construir un total de 1.400 viviendas para los municipios de Caldas. Para lograr este objetivo el aporte que puedan hacer los alcaldes al fondo constituido por la Nación es fundamental para el departamento y cada uno de los municipios interesados en disminuir su déficit de vivienda. Necesitamos cerrar esta brecha.

Nunca antes, el departamento había avanzado en estas proporciones con un proyecto ambicioso y con sentido social. Estoy seguro de que la calidad de vida de estas familias va a ser superior y al tener cubiertas las necesidades básicas van a aumentar su productividad y, como departamento, tendremos personas proactivas, y lo más importante, se van a sentir incluidas en los planes del Estado.

Paradójicamente, Caldas es reconocido como uno de los departamentos más desarrollados económica y socialmente, pero en cuestión de vivienda digna teníamos un atraso latente, aunque no visible, pues, los manizaleños, especialmente los más jóvenes, no conocen los pueblos de Caldas y, por ende, sus necesidades.

Las leyes macroeconómicas bien lo dicen: la construcción de vivienda es el mecanismo más eficiente para reactivar la economía, generar empleo y ayudar a muchas familias a salir de la pobreza extrema. A partir de marzo del 2021 hasta el 2023, estaremos generando más de 500 empleos y vamos a beneficiar a más de 10.000 caldenses con el programa de vivienda.

Recordemos, no hay desarrollo económico completo si dejamos por fuera la dignidad humana. Y en estos momentos de crisis, la dignidad del 30% de los hogares caldenses está en entredicho.

Como gobernador, y más allá de los reconocimientos por los logros de nuestra función pública que son nuestro compromiso con la gente, me entusiasma y me motiva sentir la inmensa alegría de ver un rostro agradecido de alguien a quien le hemos solucionado alguna de sus necesidades. En mi corto tiempo al frente de los destinos del departamento tengo la satisfacción de atender las necesidades de miles de caldenses en salud, vivienda, alimentación y educación.