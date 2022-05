Definitivamente, la cultura sí es el camino

Miguel Alemán Valdés, presidente de México (1946-1952), es considerado el padre del turismo en este país. Cuando el presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), lo llamó, una vez, al palacio de gobierno de Chapultepec, para decirle que escogiera la embajada para la que se quería ir, él, Alemán, convencido que el turismo era la mejor estrategia para el desarrollo de México, le dijo:

- Presidente, le agradezco mucho, pero yo quiero seguir sirviéndolo a mi país. Me faltó mucho que hacer por el turismo. Nómbreme presidente del Consejo Nacional de Turismo.

Cargo que ejerció durante 25 años y logró dejar sentadas las bases para que México se convirtiera en uno de los destinos turísticos preferidos del mundo.

El pasado jueves 19 de mayo, cuando asistí a la Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas a inaugurar un estudio de grabación que se acabó de poner en funcionamiento, y, posteriormente, a un maravilloso concierto de la gran compositora y cantante María Isabel Saavedra, en el momento de darles un saludo a las más de 300 personas que se encontraban, apretujadas, esperando el concierto de la valluna, me acordé y cité lo que para el filósofo alemán Shopenhauer significaba el arte, la cultura, la estética: una de las mejores soluciones para enfrentar “las miserias del mundo”.

Y reconocí, con humidad, que uno de los campos al que no he podido atender con un mayor presupuesto es el sector cultural, pues las necesidades en vías, vivienda, salud, educación, turismo, tics, etc. me han impedido destinar mayores partidas para este sector.

Por eso, cuando me senté y empecé a disfrutar del concierto de María Isabel, se me vino a la mente, el recuerdo del presidente mexicano Miguel Alemán.

Soy una especie de músico frustrado. Apenas tocó algunas notas en mi guitarra. Por eso, esa noche, disfruté tanto del concierto de la Saavedra. Que hermosa voz, que excelentes letras, que maravillosa banda musical, que impactante fue ver este pequeño auditorio de la Secretaría de Cultura, en una locura colectiva, coreando cada una de las canciones que esa noche se interpretaron. Fueron horas de permanentes emociones que ratifican la veracidad de una frase que ya ha hecho carrera en la voz de Lindon Chavarriaga: la cultura es el camino. Y la música sí que lo es.

Caldas tiene algo más de 12.500 personas dedicadas a la música. Por tal motivo, decidimos invertir 120 millones de pesos, para un estudio con los mejores y más modernos equipos, cámaras, micrófonos, instrumentos musicales, computadores y equipos de grabación, que generarán 10 empleos directos entre camarógrafo, fotógrafo, expertos de sonido, profesionales de transmisión, diseñador y productor. Aspiramos que este nuevo espacio sirva para estimular todo el talento musical y audiovisual que abunda, como especie silvestre, en la región.

Y cuando pensaba en Miguel Alemán, se me vino la idea que, si el día de mañana pudiese volver a ocupar un cargo en la Administración Departamental, le pediría, a ese hipotético gobernador, que me nombrara Secretario de Vivienda, dada mi profesión de arquitecto, o Secretario de Cultura, sectores con lo que seguiré en deuda, pero, desde los cuales, podría contribuir a derrotar, en buena medida, “la miseria de los caldenses”.