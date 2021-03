Descuida, yo te cuido

“Crees que eres una buena persona, pero no lo eres. Confía en mí, no existen las buenas personas”

En el mundo del cine y de la literatura hay miles de villanos, ellos son en definitiva los que llegan a que una historia común, romántica o familiar se convierta en una que valga la pena contar. En mi caso personal, la persona más malvada del cine hasta ahora ha sido Amy interpretada por Rosamund Pike en Gone Girl (Perdida) al lado de Ben Affleck y basada en la novela superventas de Gillian Flynn. Amy es malvada porque si, no tiene una justificación real más allá que su propio y egoísta raciocinio, está dispuesta a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio con tal de salirse con la suya y la interpretación que hace de ella Rosamund Pike es fenomenal, pues le ha sumado con su cara inocente y finos ademanes unas características que no te permitirían pensar la obscuridad profunda del personaje. Con semejante antecedente actoral en su carrera, me imagino que no fue nada difícil para la señorita Pike crear desde su experiencia otro de los más siniestros personajes que podremos ver en la pantalla: Marla Grayson.

Marla es una cuidadora profesional, a eso se dedica, legalmente es aceptado su trabajo para que se haga cargo por ley de aquellas personas mayores que están solas y desvalidas; tiene aliados en su trabajo como los doctores que se encargan de decretar insuficientes a sus clientes y así es que toma el control absoluto de sus bienes, su salud y hasta sus vidas. Pero obviamente la historia así no quedaría más que en una simple anécdota de corrupción legalizada, para ello se hace presente un nuevo personaje, una nueva víctima interpretada por una leyenda como lo es Dianne Wiest. Le dice una “joyita” por ser una anciana muy rica y muy sola, sin embargo, ese será un dolor de cabeza para Marla porque acá nada es lo que parece. Me asombró cuando me di cuenta que la película estaba enmarcada en el género de comedia, pues la verdad no es para nada graciosa a no ser por ese humor negro e irreverente propio de la vida misma, pero es

importante aclarar que muchas veces ese tipo de encasillamiento en un género determinado se hace con fines de lograr un mayor número de nominaciones en la temporada de premios y es que Rosamund Pike ha sido nominada al Globo de oro por esta genial interpretación. I care a lot es una de esas películas con un guion formidable, con una historia que sorprende y mantiene al espectador intrigado por lo que pueda suceder, una película donde no hay nadie bueno, casi casi como en la vida real.

Instagram:@leonardopinedas