Unas propuestas

El presidente extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, dando ciertas flexibilidades a algunos sectores y personas, pero también con fuertes restricciones a otros grupos y poblaciones. Entiendo la dificultad de tomar decisiones en estos momentos de incertidumbre, por lo cual presento tres propuestas que veo viables y mejoraría las condiciones de algunos sectores y personas. Estas son: Personas de la misma casa: A menos que se sepa que alguna persona de la casa tenga el virus y se aísle en cuarto, es muy probable que si algún miembro de hogar tiene el covid contagie a los demás miembros, por esto me parece lo más lógico que se permita salir en los tiempos permitidos con la pareja o compañero(a) del hogar. La idea es evitar propagación exponencial del virus, no el relacionamiento humano.

Restaurantes: No entiendo cómo se puede activar el comercio y no los restaurantes, desde antes de la pandemia los restaurantes por su objeto de existencia siempre han tenido mejores prácticas de salubridad. En el comercio hay mayor aglomeración, las personas tocan los mismos productos y no tenían protocolos de limpieza e higiene. Dejen abrir los restaurantes, permitan salvar los que aún no han muerto y que no aumente más el número de desempleados.

Adultos mayores: Entendiendo la libertad individual, pero esta, a su vez restringida por deber social sujeto a la capacidad del sistema de salud, mi propuesta gira en que este grupo poblacional no debe ser el único que pague por su vulnerabilidad, debe la sociedad organizarse y tener ciertas restricciones para dar un poco de libertad para vivir a estas personas. Propongo hacer algo similar a lo que hicieron en Bulgaria y Gibraltar, la “golden hour”, este ejercicio consiste en que una hora al día el espacio público debe ser exclusivamente para mayores, donde los de edades menores son los que tienen que guardar aislamiento para proteger a los mayores; esto eliminaría la necesidad de mantener a los mayores de 70 en una cárcel tiempo completo, ya que su único delito es haber vivido más tiempo que otros.

En estos dos meses y medio de confinamiento, se avanzó en lo que se pudo y se seguirá avanzando en el sistema de salud, pero debemos dejar de retroceder en temas económicos y mentales. En Manizales ha habido (puede ser conciencia) más suicidios que muertes por coronavirus, pero aún así se sigue hablando de restringir libertades por nuestra salud. ¿Qué cobrará más muertes? ¿el virus? ¿los problemas mentales causados por el confinamiento? ¿los problemas económicos causado por las restricciones? Tal vez no tengamos respuesta a esas preguntas, pero lo que sí es claro es que son un problema y hay que buscar cómo ayudar a solucionarlos todos.