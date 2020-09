Toca recordarles sobre el covid-19

Hace más de dos meses, por el toque de queda decretado en Manizales, tuve una discusión por redes sociales con el hoy secretario de Medio Ambiente donde le pregunté: “Si con 18 casos hacen toques de queda, ¿qué harán cuando sean 50?” La pregunta nunca tuvo respuesta.

Ahora que la ciudad está viviendo el aumento en la curva y que los casos diarios son cercanos a 100, es más que sorprendente que esta Alcaldía, luego de tener medidas autoritarias con pocos casos, ahora sea la que promueva eventos y aglomeraciones. Si esa era la respuesta a mi pregunta, ya entiendo por qué nunca contestó.

¿Qué podrán pensar los comerciantes y empresarios que quebraron o las personas que perdieron su empleo cuando les hicieron cerrar con menos de 10 casos diarios?

Con otros colegas criticamos durante semanas la forma como en Manizales abordaron la pandemia al inicio, dado su autoritarismo absoluto. En ese momento se les dijo “el virus no va a desaparecer, encerrar para que no haya un solo contagio es solo aplazar el problema”. Y efectivamente las estadísticas cumplen con su labor, luego de que la Alcaldía se ufanara en algún show de redes sociales hablando de reconocimientos en manejo de la pandemia, hoy se les olvidó que existe el virus.

La información y la academia han sido claros en la forma como se pueden controlar los contagios: aumento de pruebas, realizar pruebas aleatorias, tener varios rastreadores y lograr el cerco epidemiológico, ¿esto se está haciendo? No he visto que se comunique, pero tampoco creo que lo hagan. Si algo se ha visto en esta Alcaldía con el manejo de la pandemia es que omiten la evidencia, si no la omitieran tal vez no hubiera existido un foco de contagio en la cárcel (solo era ver el caso Villavicencio) y los hogares de ancianos (los más vulnerables al virus).

Hoy se tiene una curva que tiene ganas de incrementar de manera exponencial, las empresas que sobrevivieron están intentando salir adelante con las uñas, y a la Alcaldía al parecer se le olvidó que estamos en pandemia, no sé si no se han dado cuenta, pero en la ciudad apenas va a empezar el problema real.

Ojalá hubieran hecho caso hace meses, si hubieran empezado la reactivación rápido de manera gradual como se les propuso, si no hubieran realizado esos toques de queda los contagios se hubieran realizado de manera gradual y controlada, y hoy, como la mayoría del país, estaríamos en descenso y no en ascenso. Ya hicieron toques de queda, ya se quebraron las empresas, ya aumentó el desempleo, ahora que viene el pico ¿qué van a hacer? Como le dije al secretario en esa discusión de redes, “ya sólo les va a quedar amenazar con fusilar”.

Es que el alcalde en la pandemia es como si todo fuera al revés, con pocos contagios restricción a lo dictador, y con aumento de contagios promueve eventos y aglomeración. Lo que es claro es que para el covid-19 no usó la evidencia ni los datos para gobernar.

Aún no crecemos de manera exponencial, no es tan tarde. Alcalde, enfóquese, asesórese con la evidencia y los datos y ataque la pandemia como se debe.

Para shows y eventos le quedarán un poco más de tres años.