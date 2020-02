Hace un par de días un periodista por Twitter estuvo hablando sobre las obras que no habían finalizado de Aguas de Manizales en el bulevar de Vizcaya, a lo cual Aguas respondió: “Esperamos que pronto podamos terminar esta obra para que Manizales sea más grande”. También vi un video del secretario de Planeación donde terminaba hablando de un plan de desarrollo para todos, para que Manizales sea la Manizales más grande.

A mí ese uso repetitivo de alguna frase o eslogan me crea fastidio, cómo olvidar en la época de Santos donde logró “perratear” la palabra paz, o en la administración de Octavio que llenaron la ciudad de “más oportunidades”.

Pero realmente el fastidio es lo de menos, lo que nos debe preocupar es lo que cuesta el posicionamiento del eslogan cada 4 años, sumándolo a tener que desmontar lo que había puesto el anterior. Es por eso por lo que, en Bogotá, el Concejo por medio del proyecto marca ciudad ordenó eliminar los lemas del gobierno de un alcalde en particular.

Según los datos de la concejal que abanderó el proyecto en Bogotá, se calcula que de 2004 a 2018 se gastaron más de 750.000 millones para posicionar esos eslogans o lemas del gobierno de turno, porque no es solo la publicidad a través de la ciudad, acá tenemos que contar por decir algunas: papelería, uniformes, stickers, vallas, etc.

No conozco las cifras de gasto en Manizales, pero seguro es una cifra significativa sobre todo viendo las “oportunidades” que nos dejó el gobierno anterior escritas por toda la ciudad.

El ahorro de ese gasto es importante, pero a mí se me hace más importante aún eliminar este gasto cuando los mandatarios salientes usan esa inversión en beneficio propio, por ejemplo, según el estudio realizado para el proyecto de Bogotá, Gustavo Petro invirtió 307.174 millones de pesos (más del doble de sus antecesores) para posicionar su logo de Bogotá Humana, una imagen descaradamente similar a la que usó para fundar su movimiento, Colombia Humana.

Pero no nos tenemos que ir hasta la capital, el anterior alcalde también es una muestra de este proceder que, aunque no es ilegal, en mi punto de vista no es ético, no sé cuánto se invirtió en el eslogan “más oportunidades”, pero independientemente del costo sí podemos ver que le intentan sacar beneficios, por un lado el candidato de la continuidad ya manejaba el lema “continúan las oportunidades”, y desde que salió de la Alcaldía al reincorporarse activamente a su partido lo empezó a nombrar “el partido de las oportunidades”, hasta en su perfil dice ser una persona que trabaja cada día para lograr una sociedad con más oportunidades.

Es claro entonces que luego de invertir en un lema por 4 años, los beneficiaros de esta inversión ahora que se acabó el mandato son el exalcalde y su partido.

Viendo ahora que el actual alcalde ya está invirtiendo en su eslogan, quisiera invitarlo a él y al Concejo de Manizales que tomen el liderazgo y logren un proyecto como el de Bogotá y se elimine ese incentivo perverso de usar el erario publico para posicionar un eslogan que pueden usar para beneficio personal más adelante. Es sencillo, ya tenemos una marca de ciudad posicionada: “La ciudad de las puertas abiertas”, solo es lograr crear el logo con un acuerdo amplio con los diferentes actores de la ciudad.