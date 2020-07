Los números son la solución

En estos días en una reunión de temas de reactivación económica una persona comentó que en algunos municipios (no dijo cuáles) los alcaldes le cobran vacunas a los empresarios para darles los permisos que les autoricen a abrir sus puertas. A mí no me sorprende que eso suceda cuando se le da el poder sobre las libertades locales a más de 1.100 personas.

En nuestro país la corrupción tiene muchos frentes, pero gran parte de ella se da en las regiones, que, aunque pueden no tener escandalosas cifras como las de Reficar, sí que pueden, en proporción, ser igual de dañinas. Se han escuchado muchos casos de favorecimientos, ya sea por ser amigos o con dinero por debajo, pero este aislamiento les dio un poder mayor a los corruptos, ¡ya pueden pedir vacunas! Así es, como lo hacen los grupos al margen de la ley, hoy un alcalde o funcionario local podría (y según la persona denunciante, lo hacen) exigir dinero para dejar producir a una empresa o a una familia.

El Ministerio de Salud hace meses publicó los indicadores estratégicos, indicadores que según ellos eran para definir cómo continuaba el aislamiento obligatorio, algunos son morbilidad, letalidad, días de duplicación, positividad, uso de UCI entre otros. Si estos indicadores existen y el gobierno los ha estado usando para definir las acciones frente al aislamiento, uno supone que es porque tienen un modelo matemático que analiza las cifras y define acciones.

Es imposible para el gobierno local y los entes de control hacer un seguimiento efectivo a tantos municipios del país, por eso mi propuesta es usar números. Se puede realizar un modelo matemático que automáticamente defina las restricciones por medio de los indicadores planteados, el modelo puede sacar restricciones generales y hasta por sector, por ejemplo si la ocupación de UCI supera el X por ciento y la tasa de duplicidad está en Y, entonces se entra a una cuarentena de Z días, esto también haría que los gobernantes usen más su tiempo cuidando esos indicadores que gastándolo en cómo deciden sobre nuestras libertades y anuncios por redes sociales.

El mayor beneficio es que los modelos matemáticos no varían sus conclusiones de acuerdo con el estado de ánimo, no tienen presiones de sectores económicos o políticos, no discriminan por raza o género, y sobre todo no nos dejan a la merced de más de 1.100 maneras de ver el mundo y de accionar con su leal saber y entender. Dejemos que los números nos salven de estos potenciales dictadores en las regiones.