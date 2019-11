La llegada de Carlos Mario a la Alcaldía de Manizales fue algo que salió de los pronósticos, aparte de él y su equipo no conocí a nadie que pudiera decir con mucha seguridad que él iba a ser el nuevo alcalde. En la Gobernación no fue una sorpresa el resultado de Luis Carlos, pero no esperaba que fuera por un margen tan alto.

Con el triunfo de este politólogo de 28 años y del arquitecto de 34 se muestra un claro cambio generacional en la rama ejecutiva de la región, se logró el deseo de muchos ciudadanos que quedó claro en las urnas: no ver en el poder a una alianza política. Pero ahora es que viene lo importante, 4 años de gestión.

Carlos Mario no la tiene fácil, por un lado, usó un arma de doble filo: indignar para ganar, ahora que ganó tiene que saciar todo el descontento y la indignación que generó, por el otro lado, tendrá una oposición muy fuerte en el Concejo y en parte de gente que rechaza su manera de hacer política.

Tengo mucha curiosidad frente al gabinete que conformará, también ¿cómo va a ser su manera de comunicación y discurso afuera de la oposición? Solo espero que deje de dividir y empiece a unir a la ciudad, necesita buscar y lograr consensos en la ciudad, el gobierno de Petro en la Alcaldía de Bogotá demostró que a “la maldita sea” no se logran las cosas y fisuran a la sociedad.

Luis Carlos la tiene más fácil, llega para continuar la administración anterior, tiene un fuerte apoyo de diferentes partidos, hasta lo apoya una parte dividida de los liberales y su campaña no fue de agresiones, lo que va a lograr que tenga un ambiente político más favorable. Tiene que demostrar que no es un títere de Lizcano

Estos dos jóvenes llegan con una responsabilidad muy grande frente al futuro político de la región, tienen una oportunidad de oro para renovar y dignificar la política. Si no hacen las cosas bien, todas estas personas que esperanzadas votaron por un cambio van a perder la fe y eso haría que en los próximos comicios vuelvan “los de siempre” con más fuerza.

Y no solo es el momento de los jóvenes, llegó el momento del partido Verde, de los que dicen ser diferentes, de los que dicen que van a luchar contra la corrupción y el clientelismo, hace muchos años el Polo Democrático llegó al poder en Bogotá con las mismas promesas… y no terminó nada bien.

Espero por el bien de Manizales y Caldas que la historia sea diferente y este par de millennials traigan desarrollo y tranquilidad a la región.