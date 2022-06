Caldas, es tu momento de brillar

Aprovechando la coyuntura de las elecciones presidenciales y teniendo en cuenta los sentimientos de incertidumbre que flotan en el aire, quiero compartir una visión más positiva de lo que puede venir para Caldas y Colombia en nivel macroeconómico.

Recientemente, se ha compartido un mensaje muy vendedor asegurando que en Colombia estamos mal y cada vez peor. Falso. Los datos macro y las cifras de muchos sectores y empresas muestran lo contrario. En el primer trimestre del año, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa crecieron sus utilidades (a más de dos dígitos), Ecopetrol (116%), Celsia (43%), Terpel (14.5%), entre otras; crecimientos históricos que no se veían hace bastante tiempo.

¿Y esto cómo nos beneficia a nosotros si vemos que todo está cada vez más caro, el empleo sigue inestable, etc.? La respuesta es que los inversionistas tendrán en la mira a países como Colombia y departamentos pujantes como Caldas con empresas de calidad y enorme capital humano. Esto se puede ver reflejado en aumento de inversión extranjera, trayendo capitales nuevos que quieran generar desarrollo en nuestras regiones, así jalonando el empleo y las oportunidades que tanto anhelamos.

Lo más importante de todo esto es que es independiente del resultado político electoral. Como es bien dicho en el mundo de la economía y las finanzas, “ciclo mata político”, al menos en el corto-mediano plazo. Es claro que dependemos de qué tan atractivas sean las políticas de un país para inversores, pero mi visión es que llegarán oportunidades que no veíamos desde la bonanza petrolera del 2000.

Nos corresponde aprovechar esta entrada de capitales y la bonanza, pues las instituciones, las empresas y el estado deberán trabajar articuladamente para sacar adelante proyectos que puedan generar desarrollos a futuro y no gastarse los recursos en el corto plazo sin medirse. Inversiones estructurales en vías, acceso a tecnología, y educación son clave para sacar adelante esto.

Caldas, y Manizales, al tener una alta vocación industrial, tienen una oportunidad histórica para sacar adelante estrategias que permitan su aprovecho. Sectores como el metalmecánico, TIC y la agroindustria podrán encontrar proyectos alineados para suplir las demandas que se empiezan a presentar, no solo en el mercado internacional, sino también a aquellas industrias y empresas que crecen sostenidamente en los niveles local y nacional.

Ahora bien, ¿a qué se debe este crecimiento? La respuesta corta es cambio de ciclo económico, orientado a países emergentes y commodities (materias primas). Colombia, como lo sabemos, es un país exportador de materias primas (petróleo, carbón, café, etc.), pero, a su vez, cuenta con empresas de gran calidad que dan valor agregado a productos que el mercado global está buscando atentamente.

Es importante destacar lo que está sucediendo en el mundo: hay una coyuntura global de cambio de ciclo, derivado por diversos factores, como la guerra, consecuencia de la pandemia, decrecimiento de sectores tecnológicos, etc. Para comprobarlo solo basta con abrir un portal web internacional. Las cifras que más resaltan son: bajo crecimiento económico, inflación en aumento, altos precios de alimentos, incertidumbre, etc. Los países desarrollados están pasando por un momento no tan alentador, con miras de recesión económica o estanflación.

Esto no es algo nuevo, si miramos la historia económica de diversos países, los ciclos se repiten. Venimos de un crecimiento desbordado de países desarrollados de más de 10 años y ahora es nuestro turno. Es el momento de aquellas economías emergentes, como la nuestra, enfocadas en sectores como lo son materias primas de sectores de energía y alimentos.

Nunca se sabe cuánto duraría este nuevo ciclo de países emergentes, pero debemos comenzar a pensar desde ya cómo podemos sacarle provecho. Soy positivo de lo que llegará para Colombia y creo fuertemente que aquí ganaremos todos; es el momento de brillar.