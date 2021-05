Pobreza en Manizales AM

La pobreza es particularmente difícil de definir, pues por más que se intente parametrizar como un fenómeno monetario, tiene múltiples y complejas dimensiones, por lo que no es sencillo determinar qué hace que un grupo de personas sea o no pobre. Sin embargo, los países hacen grandes esfuerzos por realizar mediciones de pobreza, que den cuenta de relaciones sociodemográficas y económicas que deben ser reconocidas y superarse para generar desarrollo.

En Colombia existen 2 indicadores oficiales para la medición de la pobreza: Pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Esta última se calcula a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que se construye a partir de 5 dimensiones compuestas por 15 indicadores. Lastimosamente, este último no tiene carácter municipal desde el censo de 2018, entonces hoy no podríamos hablar del IPM para Manizales. Sin embargo, los resultados de pobreza monetaria sí están disponibles para la ciudad.

Es importante antes de hablar sobre cuánto se vio afectada la ciudad en términos de pobreza monetaria, precisar qué se debe entender por ella. Comencemos por comprender el concepto de “línea de pobreza”. Este término intenta representar el costo necesario para adquirir una canasta básica de alimentos y de bienes y servicios. Esto implica a su vez 2 claridades: (1) La línea de pobreza no representa ingresos o salarios. Y (2), la línea de pobreza, al ser un costo, tiene distintas naturalezas según el lugar donde se calcula, por eso, las líneas de pobreza son distintas según sea la ciudad y a su vez, distinta en un municipio según se calcule en una cabecera o en un centro poblado y rural.

De acuerdo con lo anterior, también hay que tener en cuenta que el DANE a través de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) calcula 2 líneas de pobreza: extrema y monetaria. La primera corresponde al costo de una canasta mínima de alimentos y, la segunda, es el costo de una canasta básica de bienes y servicios incluido alimentos.

Teniendo en cuenta esto, revisemos entonces los datos sobre pobreza monetaria para Manizales AM en el 2020. El valor de la línea de pobreza monetaria fue de $389.370 y el de la línea de pobreza extrema fue de $137.890 (siendo estos valores mensuales por persona). Por ello para Manizales AM se afirma que un hogar está en situación de pobreza monetaria cuando el/la jefe del hogar es el único(a) que devenga ingresos, y tiene un salario de $1.500.000 pesos con el que debe financiar el gasto de 4 personas en el hogar.

Esto porque el ingreso per cápita de cada uno de los integrantes del hogar es de $375.000, que está por debajo de la línea de pobreza monetaria. Entendiendo esto podemos ver cómo se comportó la incidencia de la pobreza monetaria y extrema en Manizales en el 2020.

Manizales AM se ubicó como la 1ª ciudad con menor índice de pobreza monetaria (32,4%) y de pobreza extrema (7,9%) en el país. Esto quiere decir que en 2020 por cada 100 manizaleños, 40 estaban por debajo de la pobreza monetaria y, de estos 40, al menos 8 estaban por debajo de la línea de pobreza extrema. Es una posición de interés en la comparación nacional, sin embargo, la pobreza alcanzada en la ciudad y por el país no es positiva para la calidad de vida de la sociedad que le experimenta. A su vez, es importante también reconocer que entre 2019 y 2020 fuimos la 2ª ciudad con mayor aumento en el índice de pobreza extrema (316%) y la 3ª con mayor aumento en el índice de pobreza monetaria (57%).

Estos son datos que preocupan, expresan realidades que estamos viviendo en nuestra ciudad: 4 de cada 10 están debajo de la línea de pobreza monetaria. ¿Cuál mensaje queremos darnos como ciudad? ¿Como la ciudad que menor incidencia de pobreza tuvo en el 2020? ¿Cómo explicar que también fuimos una de las ciudades con el mayor incremento porcentual en la pobreza monetaria en el país? ¿Qué significa que sólo el 8% de la población se siente pobre según los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana más reciente realizada por Manizales Cómo Vamos? Necesitamos preguntarnos por el tipo de decisiones que tomamos como ciudad y como país para transitar el 2021.