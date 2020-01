No es mi costumbre, utilizar los medios de comunicación, y mucho menos los escritos, para tratar de controvertir, o siquiera comentar, posiciones diferentes, relacionadas con las actuaciones de Corpocaldas o con las mías propias, como director general de tan importante entidad, en un tema que hoy -como el ambiental- por su trascendencia en el desarrollo de las regiones y de los países, concita diversas visiones y posiciones, conducentes a solucionar y aún a entender la problemática -generalizada a nivel mundial- y relacionada con la afectación y el agotamiento de los recursos naturales renovables. Acepto las críticas con humildad y trato siempre de profundizar -a través del diálogo personal y así lo he hecho con muchos expertos en el tema- en las opiniones y especialmente en las propuestas que muchas personas hacen, normalmente en escenarios públicos que frecuentemente promueve Corpocaldas, con toda la transparencia y siempre -concluyo yo- con el ánimo de construir.

Empiezo diciendo -en este sentido- que no conozco personalmente al señor Hernando Salazar Patiño y que nunca lo he visto, por lo menos en los Informes de Gestión que periódica y públicamente presenta la entidad. Sin embargo, los argumentos que expone en sus escritos, son -sin lugar a dudas- respetables, mucho más tratándose de un hombre abogado, periodista y escritor, con gran bagaje intelectual. He intentado contactarlo, para conocer y escuchar en detalle su visión general sobre el tema ambiental y sobre todo sus propuestas, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Por esa razón, pero fundamentalmente porque en la columna publicada en el diario “LA PATRIA” en enero 8 del presente año, no solo se va en contra de mi gestión, como Director General, sino contra Corpocaldas -como entidad- los entes territoriales, los gremios y el sector privado, los Ingenieros y más aún los manizaleños, es que quisiera exponer brevemente nuestros avances y propuestas en el tema de “Biodiversidad” en Caldas, lastimosamente en un lenguaje técnico (que él califica como “anodino y sin emociones”), porque -a mi modo de ver- estos temas se discuten y analizan en este contexto, y no en el ideológico, y mucho menos en el político.

En el cuatrienio 2016 - 2019, se declararon dos Distritos de Manejo Integrado: “el Cerro de Guadalupe” (abastece de agua a Manzanares y Marquetalia”) y “El Gigante” (abastece de agua a Salamina: afectado por “El Niño” de 2015); tenemos cerca de un 8% del área de Caldas protegido con una figura de conservación e inscritas en el RUNAP, pero cerca del 10% (promedio nacional) con esfuerzos de conservación adicionales y representados en los predios de la Gobernación, los municipios y privados como la Chec, Aguas de Manizales y propietarios de reservas de la Sociedad Civil. Tenemos, adicionalmente, un área protegida en el oriente (Bellavista), única en Colombia, para proteger una especie “endémica”, como el Tití Gris. Somos líderes en Colombia en la ejecución de planes de conservación de esta especie y del “Cóndor Andino”. Contamos con dos páramos delimitados (Sonsón y Nevados), y somos pioneros en el tema de Gobernanza de Páramos a nivel nacional. Trabajamos en la recuperación y protección de los humedales alto – andinos (representan el agua para el futuro de Caldas) y con los 27 alcaldes y las minorías étnicas (indígenas) hicimos una alianza, para integrar los esfuerzos -antes dispersos y desarticulados- en compra de predios, construcción de viveros, restauración y mantenimiento de microcuencas abastecedoras, construcción de estufas ecoeficientes y saneamiento básico rural, a través del proyecto “Sembrar Agua”.

Igualmente, tenemos el único Fondo de Agua de carácter público - privado en Colombia (Vivocuenca: cuenca río Chinchiná); y -algo muy importante- hemos realizado acuerdos formales con industriales, constructores, ganaderos y cafeteros, para lograr que -de manera gradual- pero en un proceso de construcción de confianza, incorporen -con el apoyo de Corpocaldas- la variable ambiental en los procesos productivos, mejorando la competitividad y productividad de los mismos sectores.

Es cierto, falta mucho, pero existe un camino ordenado y sistemático, y avanzamos en el tema con el apoyo de los actores indicados. Con el nuevo gobernador de Caldas, el alcalde de Manizales electo, y los 26 alcaldes restantes, trataremos -como siempre lo hemos hecho- de trabajar de manera conjunta. Ellos integran la Asamblea Corporativa, nuestro órgano rector, y como tal, nuestro trabajo es atender sus directrices y lineamientos en el tema ambiental, y ser un aliado y un apoyo, no un obstáculo. Bajo las orientaciones del gobernador, ya estamos estructurando un proyecto integral y de largo plazo, para conservar el recurso hídrico en Caldas, y con el alcalde de Manizales -y en esto estoy de acuerdo con sus planteamientos- fortaleceremos el tema de “Biodiversidad Urbana”, pero más a nivel de la conservación y gestión de la Estructura Ecológica Principal y del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, lo cual -entendemos- son sus prioridades.

Finalmente, no soy enemigo del medio ambiente y me siento orgulloso de ser manizaleño y de ser ingeniero civil de la Universidad Nacional. Somos pioneros -a nivel internacional- en la “Gestión Integral del Riesgo; estamos promoviendo, con nuestra experiencia, la creación de un “Centro de Adaptación al Cambio Climático”, con la ayuda de la UNAL, y otras instituciones públicas y privadas, y seguiremos mejorando y optimizando nuestra tecnología -con el aporte, incluso, de técnicas soportadas en coberturas vegetales- donde las características de la problemática, las condiciones naturales y la situación de riesgo, así lo permitan. Es decir, no solamente somos “amigos de las causas medioambientales”, sino que pretendemos continuar -con la ayuda de todos- siendo promotores del desarrollo sostenible en nuestro departamento.