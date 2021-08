Un nuevo Vietnam

El 30 de abril de 1975 es recordado como el día que se selló la caída de Saigón (actual Ho Chi Minh) y con ello el fracaso de las tropas norteamericanas en la guerra de Vietnam. Con este revés se consolidó el dominio del Frente Nacional de Liberación de Vietnam o Việt Cộng y se dio paso al establecimiento de una república socialista que aún permanece. Las imágenes de entonces coparon la prensa mundial que tardó semanas registrando el evento. Fotografías de insurgentes recorriendo las calles de una ciudad sitiada, diplomáticos evacuados en vuelos de emergencia, civiles desesperados que corrían para salvaguardar sus vidas bajo el temor de las represalias de los nuevos dirigentes fueron la constante en los medios de la época.

Estos sucesos que creíamos sepultados para siempre, acaban de repetirse. El pasado 15 de agosto Estados Unidos ordenó la retirada de sus tropas en Afganistán lo cual condujo al colapso de un gobierno débil que no fue capaz de conservar el control territorial que heredó de un fuerte proceso de intervención emprendido por los EE. UU. Pero las similitudes entre ambos incidentes no solo se limitan a la contundencia de las imágenes. Los recursos comprometidos, las almas perdidas y las repercusiones políticas resultan similares y se sentirán por décadas.

El retiro del ejército norteamericano no fue improvisado en ningún conflicto. Tras la firma de los acuerdos de paz suscritos en París en enero de 1973, la armada estadounidense empezó a delegar responsabilidades en el ejército sur vietnamita que no fue capaz de sustentar la hegemonía heredada, hasta que finalmente fue insuficiente para mantener el dominio sobre Saigón. La salida de Richard Nixon de la presidencia afectó considerablemente la estrategia ante la negativa de Gerard Ford de sostener los bombardeos para alejar al Việt Cộng, por lo cual las defensas del sur sucumbieron ante el norte. Al concluir el enfrentamiento, los Estados Unidos gastaron 350 mil millones de dólares de la época, cayeron más de 60 mil hombres durante el conflicto y se contabilizaron más de 100 mil suicidios de veteranos al no poder adaptarse de nuevo a la vida civil.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron el inicio de la guerra más larga que ha librado el coloso del norte fuera de su territorio. Veinte años de ininterrumpida lucha armada pesaban bastante para una nueva generación electoral norteamericana que no comprende las razones por las cuales toda su vida ha transcurrido en medio de una confrontación bélica. Irónicamente el abatimiento de Osama Bin Laden como autor de los infames atentados, favoreció al grupo extremista Talibán para avanzar en la conquista por el poder. En efecto, tras consolidar la derrota del principal responsable de los actos terroristas de las torres gemelas, la permanencia militar norteamericana en suelo afgano carecía de sentido y en febrero de 2020 se suscribió en Doha un acuerdo con el grupo extremista. El compromiso del imperio consistía en programar la salida de sus soldados a cambio de que el grupo Talibán no permitiera la operación del Estado Islámico o al-Qaeda en territorio afgano. El elevado costo militar de la intervención (que según los cálculos del Pentágono es de 978 mil millones de dólares aproximadamente) coadyuvó a disminuir las bajas humanas y evitar con ello un colapso social como el vivido en Vietnam pues a la fecha “sólo” se registran 2.300 bajas de militares norteamericanos a lo largo de estas dos décadas.

Pocos réditos pueden cosechar los Estados Unidos de estas dos campañas militares. La similitud de ambas confrontaciones hará previsibles los efectos de esta decisión durante los próximos años. Su postura democrática resultó abatida por los enemigos que han jurado vencer y su retirada envía un equivocado mensaje a sus socios en todos los rincones del orbe y les grita que su principal aliado puede darles la espalda y que Vietnam o Afganistán tal vez no sean los últimos ejemplos.